В Анкаре опровергли сообщения о размещении РЛС в аэропорту Дамаска

В администрации пояснили, что радиолокационная система управления воздушным движением, установленная в аэропорту Дамаска, используется исключительно в гражданских целях. По данным турецкой стороны, оборудование было размещено в соответствии с запросами и потребностями сирийских властей и направлено на повышение эффективности контроля воздушного пространства, а также на обеспечение безопасности полётов.