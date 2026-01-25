Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре опровергли сообщения о размещении РЛС в аэропорту Дамаска
15:41 25.01.2026 (обновлено: 15:51 25.01.2026)
В Анкаре опровергли сообщения о размещении РЛС в аэропорту Дамаска
В Анкаре опровергли сообщения о размещении РЛС в аэропорту Дамаска

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о якобы размещении Анкарой радиолокационной системы в международном аэропорту Дамаска для проведения военных операций.
"Утверждения о том, что Турция установила радиолокационную систему в международном аэропорту Дамаска для проведения военных операций, содержат дезинформацию", — говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
В администрации пояснили, что радиолокационная система управления воздушным движением, установленная в аэропорту Дамаска, используется исключительно в гражданских целях. По данным турецкой стороны, оборудование было размещено в соответствии с запросами и потребностями сирийских властей и направлено на повышение эффективности контроля воздушного пространства, а также на обеспечение безопасности полётов.
В заявлении также подчёркивается, что подобные сообщения носят спекулятивный характер и нацелены на подрыв отношений Турции с дружественными, братскими и соседними государствами. Власти призвали не придавать значения подобным публикациям.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии
26 мая 2025, 09:41
 
