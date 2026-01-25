Администрация Эрдогана опровергла обвинения в поддержке ИГ*

АНКАРА, 25 января — РИА Новости. Администрация президента Турции назвала дезинформацией распространяемые изображения о якобы поддержке Анкарой террористов ИГ*, которые применяли насилие в отношении женщин.
"Утверждения о том, что Турция поддерживает террористов ИГИЛ*, которые применяют насилие в отношении женщин, являются ложными", — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
В заявлении подчёркивается, что на распространенных в сети кадрах запечатлены женщины-боевики из рядов СДС (курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" - ред.), которые бежали и сдались арабским племенным формированиям.
В администрации президента также отметили, что Турция является одной из стран региона, ведущих наиболее активную и последовательную борьбу с террористической организацией ИГ* непосредственно на местах. Власти призвали общественность не обращать внимания на подобные информационные вбросы, направленные, как утверждается, на дискредитацию страны.
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Айдын на юго-западе республики.
* Внесен в список террористов и экстремистов