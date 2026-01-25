Рейтинг@Mail.ru
Администрация Эрдогана опровергла обвинения в поддержке ИГ*
21:57 25.01.2026
Администрация Эрдогана опровергла обвинения в поддержке ИГ*
Администрация президента Турции назвала дезинформацией распространяемые изображения о якобы поддержке Анкарой террористов ИГ*, которые применяли насилие в...
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
реджеп тайип эрдоган
сирийские демократические силы
турция
анкара (провинция)
россия
в мире, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, сирийские демократические силы
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирийские демократические силы
Администрация Эрдогана назвала дезинформацией сообщения о поддержке ИГ

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 25 января — РИА Новости. Администрация президента Турции назвала дезинформацией распространяемые изображения о якобы поддержке Анкарой террористов ИГ*, которые применяли насилие в отношении женщин.
"Утверждения о том, что Турция поддерживает террористов ИГИЛ*, которые применяют насилие в отношении женщин, являются ложными", — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Около 1,5 тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ* выши из тюрьмы в Эш-Шаддади в Хасаке, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: около 1,5 тысячи боевиков ИГ* вышли из тюрьмы на северо-востоке Сирии
20 января, 02:21
В заявлении подчёркивается, что на распространенных в сети кадрах запечатлены женщины-боевики из рядов СДС (курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" - ред.), которые бежали и сдались арабским племенным формированиям.
В администрации президента также отметили, что Турция является одной из стран региона, ведущих наиболее активную и последовательную борьбу с террористической организацией ИГ* непосредственно на местах. Власти призвали общественность не обращать внимания на подобные информационные вбросы, направленные, как утверждается, на дискредитацию страны.
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Айдын на юго-западе республики.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Удар в спину России вернулся: вторая Украина разгромлена навсегда
20 января, 08:00
 
