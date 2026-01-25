Администрация Эрдогана опровергла обвинения в поддержке ИГ*

В администрации президента также отметили, что Турция является одной из стран региона, ведущих наиболее активную и последовательную борьбу с террористической организацией ИГ* непосредственно на местах. Власти призвали общественность не обращать внимания на подобные информационные вбросы, направленные, как утверждается, на дискредитацию страны.