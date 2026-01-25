Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 25.01.2026 (обновлено: 12:16 25.01.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 25.01.2026
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"
Группировка ВС РФ "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 375... РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
днепропетровская область
донецкая народная республика
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 375 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Родинское в ДНР, а также Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
