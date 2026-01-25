ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 375 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.