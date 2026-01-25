https://ria.ru/20260125/tsentr-2070162868.html
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 25.01.2026
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"
Группировка ВС РФ "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 375... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:06:00+03:00
2026-01-25T12:06:00+03:00
2026-01-25T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_0:21:3173:1806_1920x0_80_0_0_d5f6139a0f51da4eff72983c0f03299c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_adcf61fe652137f0036097082627ad64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли до 375 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО