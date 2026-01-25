Роберт Сафарян* во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве

Осужденный за теракт Сафарян* десять лет не платил алименты

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Осужденный на 25 лет за участие в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, Роберт Сафарян* более 10 лет не выплачивает задолженность по алиментам на более чем 52 тысячи рублей, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Второй западный окружной военный суд в среду приговорил Сафаряна* к 25 годам лишения свободы, остальных фигурантов - на сроки от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывных устройств и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.

Согласно материалам приставов, Сафарян* внесен в реестр должников по алиментным обязательствам. В мае 2016 года приставы завели на него производство по исполнительному листу, выданному в октябре 2015 года судебным участком города Владимир . Почти 10 лет он не платит 52 тысячи рублей "задолженности по ИД".

При этом в 2024-2026 годах на Сафаряна* завели еще 12 исполнительных производств, 10 из них касаются "штрафов ГИБДД " в общей сложности на 10,5 тысяч рублей. Другие два производства касаются "задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки)" на 14,6 тысяч рублей и "штрафа иного органа" на 2 тысячи рублей с исполнительским сбором в 1 тысячу рублей.

Кроме того, Сафарян* избежал оплаты долга по кредитам на 43 тысячи рублей по причине "отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание".

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник Поликарпов. По данным СК РФ , Сафарян* у себя дома хранил компоненты СВУ, а затем передал их исполнителю теракта Курбонову*. Соучастники Падиев* и Точиев* арендовали для Курбонова* комнату в хостеле и получали для него деньги от куратора.