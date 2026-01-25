WSJ: высокопоставленного военного из КНР заподозрили в работе на США

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся обвиняется в передаче США данных о китайской программе ядерного вооружения и получении взяток, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с материалами брифинга высокого уровня по этим обвинениям, который прошел в КНР в субботу.
Министерство обороны Китая 24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона". ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников.
Wall Street Journal утверждает со ссылкой на источники, что в рамках расследования в отношении военного подозревается, что Чжан Юся формировал "политические клики" для того, чтобы формировать "сети влияния", а также превышал полномочия в самом Центральном военном комитете. Отмечается, что Чжан Юся также предположительно принимал огромные взятки в обмен на продвижение внутри ведомства. Издание добавляет со ссылкой на источники, осведомленные с субботним брифингом, что Чжан Юся якобы помог бывшему министру обороны КНР Ли Шанфу подняться по службе в обмен на крупные взятки.
"Самым шокирующим обвинением, раскрытым во время брифинга за закрытыми дверями, было то, что Чжан (Юся - ред.) передал США основные технические данные по ядерному вооружению Китая", - заявила газета со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что некоторые доказательства преступлений Чжана Юся предоставил бывший гендиректор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь. Газета отмечает, что в понедельник власти КНР начали расследование в отношении Гу Цзюня по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства страны.
В январе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной. Глава Китая сравнил коррупцию с тигром, преграждающим путь развитию партии и страны, подчеркнув, что необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия.
В октябре 2025 года официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военное и партийное руководство Китая занимает четкую позицию, что в армии нет места для укрытия коррумпированных элементов. Ранее он сообщал, что ЦК КПК и Центральный военный совет КНР приняли решение об исключении из рядов Компартии Китая и из армии девяти высокопоставленных военных, включая члена Политбюро Центрального комитета КПК, заместителя председателя ЦВС Хэ Вэйдуна, члена ЦВС, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа, экс-заместителя главы управления по политической работе ЦВС Хэ Хунцзюня.
Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.