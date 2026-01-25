WSJ: высокопоставленного военного из КНР заподозрили в работе на США

Источники утверждают, что некоторые доказательства преступлений Чжана Юся предоставил бывший гендиректор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь. Газета отмечает, что в понедельник власти КНР начали расследование в отношении Гу Цзюня по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства страны.

В октябре 2025 года официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военное и партийное руководство Китая занимает четкую позицию, что в армии нет места для укрытия коррумпированных элементов. Ранее он сообщал, что ЦК КПК и Центральный военный совет КНР приняли решение об исключении из рядов Компартии Китая и из армии девяти высокопоставленных военных, включая члена Политбюро Центрального комитета КПК, заместителя председателя ЦВС Хэ Вэйдуна, члена ЦВС, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа, экс-заместителя главы управления по политической работе ЦВС Хэ Хунцзюня.