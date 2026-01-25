Рейтинг@Mail.ru
США вернулись к политике холодной войны в отношении Кубы, заявил Пушков - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 25.01.2026 (обновлено: 20:09 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/ssha-2070210000.html
США вернулись к политике холодной войны в отношении Кубы, заявил Пушков
США вернулись к политике холодной войны в отношении Кубы, заявил Пушков - РИА Новости, 25.01.2026
США вернулись к политике холодной войны в отношении Кубы, заявил Пушков
США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T20:07:00+03:00
2026-01-25T20:09:00+03:00
в мире
сша
куба
алексей пушков
марко рубио
николас мадуро
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20260122/wsj-2069471119.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, алексей пушков, марко рубио, николас мадуро, совет федерации рф
В мире, США, Куба, Алексей Пушков, Марко Рубио, Николас Мадуро, Совет Федерации РФ
США вернулись к политике холодной войны в отношении Кубы, заявил Пушков

Пушков: США готовы перейти к более активной политике удушения Кубы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Источники отмечают, что нынешняя администрация, судя по всему, готова перейти к более активной политике энергетического "удушения" Кубы, что обозначает возвращение США к политике "холодной войны" в отношении непокорного острова", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Госсекретарь США Марко Рубио после захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал "огромной проблемой" кубинское правительство, а президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы.
Акция протеста у Посольства США на Кубе после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
США намерены сменить власть на Кубе, пишут СМИ
22 января, 05:29
 
В миреСШАКубаАлексей ПушковМарко РубиоНиколас МадуроСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала