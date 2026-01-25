Рейтинг@Mail.ru
19:00 25.01.2026
Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
2026-01-25T19:00:00+03:00
2026-01-25T19:00:00+03:00
политика, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле, когда делегации ожидали начала встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин в ночь с 22 на 23 января провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с Путиным
Вчера, 14:50
Участники переговоров от России и США до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании Путина. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти российский лидер, распахнулась, делегации были готовы встретить Путина.
Однако в зал зашел не президент, которого все ожидали увидеть, а один из помощников главы государства.
"Господин Путин", - пошутил Ушаков, обращаясь к ожидающим прихода президента участникам делегаций.
"Это был сюрприз", - поддержал его Уиткофф, улыбнувшись.
Ушаков побеседовал с Кушнером до переговоров
Вчера, 11:25
 
