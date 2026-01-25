Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле, когда делегации ожидали начала встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в ночь с 22 на 23 января провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом . Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Участники переговоров от России и США до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании Путина. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти российский лидер, распахнулась, делегации были готовы встретить Путина.

Однако в зал зашел не президент, которого все ожидали увидеть, а один из помощников главы государства.

"Господин Путин", - пошутил Ушаков , обращаясь к ожидающим прихода президента участникам делегаций.