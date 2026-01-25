Рейтинг@Mail.ru
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 25.01.2026 (обновлено: 21:46 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/ssha-2070198391.html
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика - РИА Новости, 25.01.2026
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика
Делегации России и США перед переговорами Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без переводчика, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:03:00+03:00
2026-01-25T21:46:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
мирный план сша по украине
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069729725_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_de8b2786aa962eb3cc00da229c3bfdaf.jpg
https://ria.ru/20260125/uitkoff-2070162297.html
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057647148.html
https://ria.ru/20260125/zapad-2070107448.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069729725_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b628ec53bf79b6aa68e4f52fe940af79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков, мирный план сша по украине, джаред кушнер, кирилл дмитриев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика

Делегации России и США перед переговорами в Кремле общались без переводчика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом Владимиром Путиным
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Делегации России и США перед переговорами Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без переводчика, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Новые кадры из кулуаров показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Участники переговоров до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании российского лидера. Как обратил внимание журналист телеканала Павел Зарубин, они общались без перевода, хотя позже на самих переговорах с обеих сторон работали переводчики.
Уникальные кадры из кулуаров встречи с американской делегацией в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле
Вчера, 12:02
Ранее стало известно, что Уиткофф перед началом рабочей части похвалил синхрониста Алексея Садыкова, назвав его легендой, а его голос — лучшим на всей Земле.

Переговоры по Украине

Путин провел переговоры с американской делегацией в ночь с 22 на 23 января. После этого в Абу-Даби прошла закрытая двухдневная встреча по безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Переговоры касались нерешенных вопросов мирного плана США и завершились минувшим вечером. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.

По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Ушаков о встрече представителей России, Украины и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков рассказал о встрече представителей России, США и Украины
26 ноября 2025, 11:45
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффЮрий УшаковМирный план США по УкраинеДжаред КушнерКирилл ДмитриевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала