Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Делегации России и США перед переговорами Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без переводчика, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Новые кадры из кулуаров показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Участники переговоров до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании российского лидера. Как обратил внимание журналист телеканала Павел Зарубин, они общались без перевода, хотя позже на самих переговорах с обеих сторон работали переводчики.
Ранее стало известно, что Уиткофф перед началом рабочей части похвалил синхрониста Алексея Садыкова, назвав его легендой, а его голос — лучшим на всей Земле.
Переговоры по Украине
Путин провел переговоры с американской делегацией в ночь с 22 на 23 января. После этого в Абу-Даби прошла закрытая двухдневная встреча по безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Переговоры касались нерешенных вопросов мирного плана США и завершились минувшим вечером. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
