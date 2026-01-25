Рейтинг@Mail.ru
США спешат в процессе украинского урегулирования, заявили в Кремле
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 25.01.2026 (обновлено: 14:47 25.01.2026)
США спешат в процессе украинского урегулирования, заявили в Кремле
США спешат в процессе украинского урегулирования, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.01.2026
США спешат в процессе украинского урегулирования, заявили в Кремле
США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью тележурналисту РИА Новости, 25.01.2026
США спешат в процессе украинского урегулирования, заявили в Кремле

Песков: США как посредники спешат в процессе украинского урегулирования

Кремлевская набережная
Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремлевская набережная. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
Вчера, 08:00
Москва же с самого начала говорила, что путь к завершению конфликта будет трудным и длительным. При этом определенная формула решения территориального вопроса была выработана во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа, и именно ее нужно применить в нынешних переговорах.
"Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение", — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что нынешнее европейское руководство не способно противостоять напористости американского лидера Дональда Трампа, которого назвал опытным политиком, действующим по законам бизнеса.
"И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны", — подчеркнул он.
В то же время обсуждать что бы то ни было с некомпетентными европейцами, например с главой евродипломатии Каей Каллас, ни Россия, ни США не собираются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
22 января, 08:00

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.

По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Ушаков о встрече представителей России, Украины и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков рассказал о встрече представителей России, США и Украины
26 ноября 2025, 11:45
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины
24 января, 05:56
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияДмитрий ПесковВ миреДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеВооруженные силы РФСтив УиткоффДжаред КушнерЕвропаЕвросоюзКайя Каллас
 
 
