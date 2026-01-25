США спешат в процессе украинского урегулирования, заявили в Кремле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять", — сказал он.
Москва же с самого начала говорила, что путь к завершению конфликта будет трудным и длительным. При этом определенная формула решения территориального вопроса была выработана во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа, и именно ее нужно применить в нынешних переговорах.
"Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение", — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что нынешнее европейское руководство не способно противостоять напористости американского лидера Дональда Трампа, которого назвал опытным политиком, действующим по законам бизнеса.
"И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны", — подчеркнул он.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.