"Крутое пике": как закончилась история самолета, который падал 325 серий

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. С 1996 по 2001 год "Тележурнал Каламбур" был культовым явлением российского телевидения. Сегодня вспоминаем флагман программы — "Крутое Пике", историю экипажа, который никак не мог посадить самолет.

Многие уверены, что "Крутое пике" просто перестали снимать. Это не так. У "Крутого пике" есть настоящая последняя серия. И она идеально вписывается в абсурдистский юмор всего шоу.

Пародия на катастрофы и бесконечные сериалы

Как признавались создатели, идею "Крутого пике" они позаимствовали у британской комедии абсурда — прежде всего у "Летающего цирка Монти Пайтона". В тот период по телевизору шли десятки фильмов-катастроф, а сериалы вроде "Санты-Барбары" тянулись тысячи эпизодов без конца и края.

© AP Photo Участники британской комик-группы "Монти Пайтон" © AP Photo Участники британской комик-группы "Монти Пайтон"

"Крутое пике" высмеивало оба этих явления одновременно. Самолет падает. Постоянно. 325 серий подряд. Экипаж пытается связаться с землей, диспетчер вырывает волосы от отчаяния, пассажирка мисс Бурпл сидит в салоне и ждет посадки. А "Бройлер-747" все летит и летит.

Первые эпизоды снимали в авиатренажере Харьковского авиационного института. Потом в Одессе собрали декорацию из частей настоящих самолетов — кабину пилотов и салон.

Экипаж, который невозможно забыть

Каждый персонаж "Крутого пике" стал узнаваемым мгновенно.

Неунывающий и мужественный Командор с безумным смехом и пышными усами — Юрий Стыцковский, который одновременно был ведущим всего "Каламбура".

Изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс — Алексей Агопьян.

Симпатичная и невозмутимая стюардесса — Татьяна Иванова. Она сообщала о происходящем в салоне с абсолютным спокойствием.

© Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур" © Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур"

Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, страдающий нервным тиком, — Вадим Набоков, он же Морячок из "Деревни дураков".

Несравненная мисс Мурпл в роли мисс Бурпл — Сергей Гладков, он же Мужик из "Деревни дураков". Играл сразу две роли: пассажирку и рыжего авиадиспетчера, который под тревожную музыку регулярно вырывал у себя клок волос.

Скандал с Airbus и рождение "Бройлера"

В первых выпусках в заставке показывали настоящий самолет Airbus. Авторы взяли рекламный ролик и просто наклонили картинку, чтобы лайнер летел под углом вниз. Не было и мысли, что это могло кого-то задеть.

Вскоре продюсеру Юрию Володарскому сообщили: французская компания Airbus прислала претензию. Мол, в вашем сериале про авиакатастрофу показывают наш самолет. Наши самолеты никогда не падают, требуем компенсацию.

Володарский позвонил Стыцковскому. Тот удивился : "А что их не устраивает? Ведь у нас самолет так ни разу и не упал!" Действительно: за все серии "Бройлер-747" ни разу не разбился.

Ответное письмо составили в духе самого шоу: "Наш самолет никогда не падает, что соответствует имиджу Airbus. Кроме того, Airbus появлялся в "Каламбуре" такое количество раз, что вы нам должны на сегодняшний день 834 тысячи долларов за рекламу".

Французы ответили быстро: претензии снимаем, просим заменить наш бренд на любой другой, но денег на размещение рекламы в вашей программе у нас нет. "Каламбуровцы" убрали настоящий лайнер и нарисовали компьютерную графику с самолетом марки "Бройлер". Конфликт был исчерпан.

Любимая шутка в любимой программе

Создатели боялись, что черный юмор про падающий самолет не зайдет зрителям. Ошиблись — письма шли потоком. Родители жаловались, что дети отказываются ложиться спать, пока не посмотрят новую серию. Программу перенесли с позднего вечера на утро — между "Смаком" и "Утренней почтой". Рейтинги взлетели, что даже иронично, до небес.

Алексей Агопьян вспоминал : "Нам присылали письма, что в "Крутое пике" играли в детских садиках. С Дальнего Востока писали, что транспортные военные летчики в него играют".

Юрий Стыцковский рассказывал: "В то время, помню, когда заходил в самолет, ко мне всегда подходила стюардесса и говорила: "Пилоты приглашают вас отпить чаю с ними". Я заходил к ним, и кто-то вел самолет, а кто-то со мной пил, порой не только чай".

© Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур" © Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур"

В 1998-м "Крутое пике" на время заменили рубрикой "Железный капут" — приключения немецких военных в Африке на "суперсекретном танке". Но в 1999-м падающий "Бройлер" вернулся. Зрители требовали продолжения.

Во время встречи актеров "Каламбура" в 2020-м Алексей Агопьян процитировал свой любимый диалог из сериала. Короткий обмен репликами с Командором, который идеально передает абсурдность ситуации:

Дринкинс: Боже мой, Боже мой! Неужели нам никто не поможет?!

Командор: А зачем? Мы этот самолет сами угробим!

Финал, которого не ждали

И вот — последняя серия.

Самолет наконец-то появился на радарах диспетчеров. От "Бройлера-747" отделился какой-то предмет — и лайнер стал видимым для наземных служб. Разрешение на посадку получено. Аэропорт Лос-Анджелеса готов принять борт.

© Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур" © Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур"

Все шло по плану. Шасси выпустили. "Бройлер" снизился и... Коснулся полосы. Посадка прошла в штатном режиме. 325 серий падения закончились. Экипаж выполнил задачу. Но в кабину пилотов ворвалась стюардесса. Она сообщила о проблеме: мисс Бурпл отказывается садиться на свое место. Пассажирка уже стояла у выхода с чемоданами.

Командор оглядел экипаж:

— Дринкинс, вы джентльмен? Морзе, а вы джентльмен? Я джентльмен тоже. И мы, как настоящие джентльмены, не можем садиться, когда дама стоит. Взлетаем!