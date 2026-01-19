Рейтинг@Mail.ru
Жизнь после "Каламбура": судьба актеров культовой программы
17:31 19.01.2026 (обновлено: 21:29 19.01.2026)
Жизнь после "Каламбура": судьба актеров культовой программы
Жизнь после "Каламбура": судьба актеров культовой программы
Жизнь после "Каламбура": судьба актеров культовой программы
В 90-е это шоу собирало у экранов телевизоров миллионы зрителей, которые смеялись над приключениями троицы из "Деревни дураков" и переживали за пассажиров... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:31:00+03:00
2026-01-19T21:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068841309_134:37:1447:776_1920x0_80_0_0_5db59800eafeb3f3e9d07f30d2cf3002.png
Жизнь после "Каламбура": судьба актеров культовой программы

© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001Кадр из сериала "Каламбур"
Кадр из сериала Каламбур - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001
Кадр из сериала "Каламбур"
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. В 90-е это шоу собирало у экранов телевизоров миллионы зрителей, которые смеялись над приключениями троицы из "Деревни дураков" и переживали за пассажиров "Крутого пике".
Как сложились судьбы актеров после закрытия телешоу "Каламбур"?

За пять лет стал культовым

Почти 30 лет назад в сетке российских программ появилась новинка, мигом ставшая популярной среди телезрителей всех возрастов. Проект, впервые выпущенный в формате видеокомиксов, быстро завоевал многочисленных поклонников и стал культовым.
Первый эпизод шоу "Каламбур" вышел на экраны 12 октября 1996 года. Тележурнал транслировался вплоть до своего закрытия в июне 2001-го.
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001Фрагмент телесериала "Каламбур"
Кадр из сериала Каламбур - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001
Фрагмент телесериала "Каламбур"
За пять лет эфира показали 136 оригинальных выпусков. В каждом были собраны несколько рубрик: "Деревня дураков" про Бабу, Мужика, Моряка и Медведя, бесконечный сериал-катастрофа "Крутое пике", в котором "Бройлер-747" падает-падает и никак не упадет, а также "Бар "Каламбур", "Железный капут", "Сенсация любой ценой", которые снискали меньшую славу.

Как "Дурдом" превратился в "Каламбур"

Сначала проект великолепной пятерки назывался "Фул Хаус". В покере есть термин full house — комбинация из трех одинаковых карт плюс пара. А есть fool house — звучит так же, но в вольном переводе означает дурдом.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПервое казино игорной зоны "Сибирская монета"
Первое казино игорной зоны Сибирская монета - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Первое казино игорной зоны "Сибирская монета"
Первые выпуски назывались "Журнал "Фул Хаус". На ТВ они не попали — это было что-то вроде портфолио, которое юмористы предлагали телеканалам.

Сергей Гладков, он же "главные усы шоу"

Одним из самых запоминающихся и ярких героев тележурнала "Каламбур" был Мужик из "Деревни дураков". Персонаж с огромными усами и смешной мимикой — образ, созданный Сергеем Гладковым, являлся чуть ли не визитной карточкой всего шоу.
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001Фрагмент шоу "Каламбур"
Кадр из сериала Каламбур - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001
Фрагмент шоу "Каламбур"
После закрытия "Каламбура" Сергей снимался в юмористических программах "Голые и смешные" и "Маски-шоу", а после окончательно ушел из кадра. Он посвятил себя звукорежиссуре юмористических проектов и написанию сценариев.
К сожалению, 19 октября 2023-го актер скончался — на 61-м году жизни после продолжительной болезни.

Моряк плюс Баба равно любовь

А вот участники проекта Татьяна Иванова и Вадим Набоков в буквальном смысле нашли друг друга на съемочной площадке: они поженились и завели двух детей.
Татьяна Иванова играла Бабу из "Деревни дураков", официантку из "Бара", стюардессу и еще нескольких эпизодических персонажей. Вадим Набоков — тот самый Моряк, радист Морзе и Жранкель.
После конца "Каламбура" Татьяна продолжила свою актерскую карьеру в кино и сериалах. Самыми ее запоминающимися ролями можно назвать картины "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки" и "Одесский подкидыш".
Вадим Набоков после шоу снимался в популярных телесериалах, таких как "Ликвидация", "Дикий 4", "Спецотряд "Шторм".
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001Кадр из сериала "Каламбур"
Кадр из сериала Каламбур - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001
Кадр из сериала "Каламбур"

Командор

Юрий Стыцковский не только был руководителем и ведущим программы "Каламбур", но и лично исполнил роли Командора в "Крутом пике" и герра Майора в "Железном капуте".
После закрытия журнала артист попробовал себя в качестве режиссера и создал еще ряд комедийных проектов. Известно, что в 2000-х Стыцковский пробовал создать комедийное шоу о гадалке. Спустя годы проект реализовали в России под названием "Света с того света".
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001Сцена из телешоу "Каламбур"
Кадр из сериала Каламбур - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001
Сцена из телешоу "Каламбур"

Кто скрывался за Медведем

Алексей Агопьян сыграл Медведя из "Деревни дураков", второго пилота Дринкинса в "Крутом пике", Бармена в рубрике "Бар".
Он единственный из участников "Каламбура", кто получил профессиональное актерское образование. Агопьян прославился благодаря телесериалу "Маски-шоу", проектам "Смешнее, чем кролики", "Смеховыжималка" и другим шоу.
После закрытия видеожурнала артиста часто видели на Центральном телевидении, где он появлялся в телешоу "Большая разница", сериалах "Солдаты" и "Интерны". В 2016-м Алексей сыграл серьезную роль барда Булата Окуджавы в многосерийном фильме "Таинственная страсть".
А проект "Каламбур" так и ушел в прошлое, навсегда оставив яркий след в летописи отечественного телевидения.
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001Кадр из сериала "Каламбур"
Кадр из сериала Каламбур - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Calambur Pictures/Приват-TV, 1996-2001
Кадр из сериала "Каламбур"
 
 
 
