Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070210271.html
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости, 25.01.2026
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии
Ситуация вокруг Гренландии показывает, что Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком, считает член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T20:10:00+03:00
2026-01-25T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
гренландия
сша
арктика
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_9dbf70f326c046b7f89e37d654ff19c7.jpg
https://ria.ru/20260125/postpred-2070200835.html
гренландия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_0c0976850ae2641ee3131967a0d0b8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, арктика, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гренландия, США, Арктика, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии

Пушков: Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии показывает, что Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком", - написал член комитета Совфеда в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что курс президента США Дональда Трампа на присоединение Гренландии — это не его странный каприз, а попытка серьезно усилить позиции США на новой "линии фронта".
"Именно для этого ему нужна Гренландия, которая до сих пор оставалась, как он сам выразился, "огромным и неудобно расположенным куском льда". Здесь Трамп, конечно же, лукавит: именно расположение Гренландии, дающее выход на Арктику и на Северный морской путь, быстро превращающийся в одну из главных мировых транспортных артерий, прежде всего для России и Китая, является главной причиной интереса США к Гренландии", - констатировал парламентарий.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Постпред США при ООН напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии
Вчера, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГренландияСШААрктикаДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала