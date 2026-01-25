Рейтинг@Mail.ru
Журналисты обратили внимание на жесты Уиткоффа перед переговорами в Кремле - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070201092.html
Журналисты обратили внимание на жесты Уиткоффа перед переговорами в Кремле
Журналисты обратили внимание на жесты Уиткоффа перед переговорами в Кремле - РИА Новости, 25.01.2026
Журналисты обратили внимание на жесты Уиткоффа перед переговорами в Кремле
Журналисты обратили внимание на активную жестикуляцию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во время общения с российской делегацией перед переговорами в РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:33:00+03:00
2026-01-25T18:33:00+03:00
в мире
сша
россия
стив уиткофф
владимир путин
павел зарубин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069740142_0:17:3055:1735_1920x0_80_0_0_0c7f50a9e50c219bb8fa45226831eca7.jpg
https://ria.ru/20260124/kadry-2070099707.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069740142_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0add476ee54cc62baa192eb78d8fc983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин, павел зарубин, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Журналисты обратили внимание на жесты Уиткоффа перед переговорами в Кремле

Журналисты обратили внимание на жестикуляцию Уиткоффа перед встречей в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Журналисты обратили внимание на активную жестикуляцию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во время общения с российской делегацией перед переговорами в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин в ночь с 22 на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Делегации России и США в зале переговоров некоторое время общались на ногах в ожидании Путина. Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что Уиткофф во время этой беседы активно жестикулировал, причем его жестикуляция "с каждой секундой становилась все более эмоциональной".
С российской стороны в этой встрече принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Новые кадры с Уиткоффом в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Опубликованы новые кадры с Уиткоффом в Кремле
24 января, 19:33
 
В миреСШАРоссияСтив УиткоффВладимир ПутинПавел ЗарубинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала