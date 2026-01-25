Журналисты обратили внимание на жесты Уиткоффа перед переговорами в Кремле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Журналисты обратили внимание на активную жестикуляцию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во время общения с российской делегацией перед переговорами в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин в ночь с 22 на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Делегации России и США в зале переговоров некоторое время общались на ногах в ожидании Путина. Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что Уиткофф во время этой беседы активно жестикулировал, причем его жестикуляция "с каждой секундой становилась все более эмоциональной".
С российской стороны в этой встрече принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
