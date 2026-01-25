Рейтинг@Mail.ru
25.01.2026
17:47 25.01.2026
Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург
Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о прибытии в "Пулково" верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима. РИА Новости, 25.01.2026
малайзия, ленинградская область, россия, александр дрозденко, пулково (аэропорт), в мире
Малайзия, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Пулково (аэропорт), В мире
Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург

Дрозденко встретил в Пулково верховного правителя Малайзии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВерховный правитель Малайзии султан Ибрагим
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о прибытии в "Пулково" верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима.
Его встретили в аэропорту в соответствии с международным протоколом.
"В соответствии с международным протоколом встретил в "Пулково" верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима", - сообщил губернатор в воскресенье в своем Telegram-канале.
Ранее верховный правитель Малайзии посещал РФ с государственным визитом в начале августа прошлого года.
Малайзия Ленинградская область Россия Александр Дрозденко Пулково (аэропорт)
 
 
