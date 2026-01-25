https://ria.ru/20260125/rossiya-2070196494.html
Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург
Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург - РИА Новости, 25.01.2026
Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о прибытии в "Пулково" верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T17:47:00+03:00
2026-01-25T17:47:00+03:00
2026-01-25T17:47:00+03:00
малайзия
ленинградская область
россия
александр дрозденко
пулково (аэропорт)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033736338_0:45:3100:1789_1920x0_80_0_0_b9bbd5dc85b6c3bbe292529bba15896d.jpg
https://ria.ru/20251221/rossija-2063601007.html
малайзия
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033736338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_165450dab96756d345cc9048af983796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, ленинградская область, россия, александр дрозденко, пулково (аэропорт), в мире
Малайзия, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Пулково (аэропорт), В мире
Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург
Дрозденко встретил в Пулково верховного правителя Малайзии