https://ria.ru/20260125/rossija-2070158504.html
Минобрнауки рассказало о росте числа студентов в России
Минобрнауки рассказало о росте числа студентов в России - РИА Новости, 25.01.2026
Минобрнауки рассказало о росте числа студентов в России
Число студентов в России выросло почти на 235 тысяч человек в сравнении с прошлым учебным годом, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:16:00+03:00
2026-01-25T11:16:00+03:00
2026-01-25T11:16:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg
https://ria.ru/20260123/stipendiya-2069893451.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_49e4ccdd757015de27e394fa7304ed35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минобрнауки рассказало о росте числа студентов в России
Число студентов в России за год выросло почти на 235 тысяч человек
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число студентов в России выросло почти на 235 тысяч человек в сравнении с прошлым учебным годом, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
В воскресенье отмечается День российского студенчества.
«
"С учетом приемной кампании 2025/26 года в системе высшего образования России в настоящее время обучается 4 846 085 студентов, что почти на 235 тысяч человек больше, чем в 2024/25 учебном году", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в числе наиболее популярных направлений и специальностей подготовки среди поступавших в 2025 были лечебное дело, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, юриспруденция, строительство, менеджмент, информационные системы и технологии, экономика, государственное и муниципальное управление.