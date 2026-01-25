Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал причину упадка стран Европы
18:16 25.01.2026
Пушков назвал причину упадка стран Европы
Пушков назвал причину упадка стран Европы
европа, украина, россия, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф
Европа, Украина, Россия, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Алексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Упадок стран Европы происходит из-за их одержимости Украиной и иррационального стремления нанести России поражение на этом фронте, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Сегодня ее (Европы - ред.) глобальный вес несравненно ниже, чем вес трех ведущих держав мира, о чем ей постоянно напоминает (президент США - ред.) Дональд Трамп. Европы уже нет на Ближнем Востоке, в Африке ее влияние падает, а в Азии ее воспринимают как важный рынок и крупный центр экономической силы, но как политического карлика. И все это во многом происходит из-за одержимости Европы Украиной и ее иррационального стремления нанести поражение России на этом направлении", - написал член комитета в своем Telegram-канале.
Политик также добавил, что Европа, поддавшись "искушению Украиной", находится на грани поражения, так как, воюя за Украину, сталкивается с Россией.
"Из-за этого столкновения Европа уже пострадала экономически, финансово и политически. Сфокусировавшись на украинском кризисе и войне с Россией, порвав с ней связи, Европа выпала из большого глобального четырехугольника, в который она входила наряду с США, Россией и Китаем", - добавил парламентарий.
Член комитета Совфеда также напомнил, что Европа добилась создания Евросоюза и своего статуса ведущего центра экономической мощи без Украины.
"Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке 20-го и 21-го веков без Украины. Искушение Украиной, напротив, привело к ослаблению нынешней коллективной Европы на всех направлениях. Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна", - констатировал политик.
ЕвропаУкраинаРоссияАлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
