МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Упадок стран Европы происходит из-за их одержимости Украиной и иррационального стремления нанести России поражение на этом фронте, Упадок стран Европы происходит из-за их одержимости Украиной и иррационального стремления нанести России поражение на этом фронте, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

"Сегодня ее ( Европы - ред.) глобальный вес несравненно ниже, чем вес трех ведущих держав мира, о чем ей постоянно напоминает (президент США - ред.) Дональд Трамп . Европы уже нет на Ближнем Востоке, в Африке ее влияние падает, а в Азии ее воспринимают как важный рынок и крупный центр экономической силы, но как политического карлика. И все это во многом происходит из-за одержимости Европы Украиной и ее иррационального стремления нанести поражение России на этом направлении", - написал член комитета в своем Telegram-канале.

Политик также добавил, что Европа, поддавшись "искушению Украиной", находится на грани поражения, так как, воюя за Украину, сталкивается с Россией.

"Из-за этого столкновения Европа уже пострадала экономически, финансово и политически. Сфокусировавшись на украинском кризисе и войне с Россией, порвав с ней связи, Европа выпала из большого глобального четырехугольника, в который она входила наряду с США, Россией и Китаем", - добавил парламентарий.

Член комитета Совфеда также напомнил, что Европа добилась создания Евросоюза и своего статуса ведущего центра экономической мощи без Украины.