Пушков назвал причину упадка стран Европы
Пушков назвал причину упадка стран Европы
2026-01-25T18:16:00+03:00
Пушков назвал причину упадка стран Европы
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Упадок стран Европы происходит из-за их одержимости Украиной и иррационального стремления нанести России поражение на этом фронте, считает
член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Сегодня ее (Европы
- ред.) глобальный вес несравненно ниже, чем вес трех ведущих держав мира, о чем ей постоянно напоминает (президент США
- ред.) Дональд Трамп
. Европы уже нет на Ближнем Востоке, в Африке ее влияние падает, а в Азии ее воспринимают как важный рынок и крупный центр экономической силы, но как политического карлика. И все это во многом происходит из-за одержимости Европы Украиной
и ее иррационального стремления нанести поражение России
на этом направлении", - написал член комитета в своем Telegram-канале.
Политик также добавил, что Европа, поддавшись "искушению Украиной", находится на грани поражения, так как, воюя за Украину, сталкивается с Россией.
"Из-за этого столкновения Европа уже пострадала экономически, финансово и политически. Сфокусировавшись на украинском кризисе и войне с Россией, порвав с ней связи, Европа выпала из большого глобального четырехугольника, в который она входила наряду с США, Россией и Китаем", - добавил парламентарий.
Член комитета Совфеда
также напомнил, что Европа добилась создания Евросоюза и своего статуса ведущего центра экономической мощи без Украины.
"Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке 20-го и 21-го веков без Украины. Искушение Украиной, напротив, привело к ослаблению нынешней коллективной Европы на всех направлениях. Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна", - констатировал политик.