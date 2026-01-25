В Петербурге проверяют данные о туберкулезе у сотрудника буфета в школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после информации о том, что у сотрудника буфета школы в Петербурге был выявлен туберкулез, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.

Ранее в городском комитете по здравоохранению сообщили РИА Новости, что туберкулез выявлен у сотрудника школы в Санкт-Петербурге, в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других случаев туберкулеза не выявлено.