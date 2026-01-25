Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге проверяют данные о туберкулезе у сотрудника буфета в школе
20:55 25.01.2026
В Петербурге проверяют данные о туберкулезе у сотрудника буфета в школе
2026-01-25T20:55:00+03:00
2026-01-25T20:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
приморский район
россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проверяют данные о туберкулезе у сотрудника буфета в школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после информации о том, что у сотрудника буфета школы в Петербурге был выявлен туберкулез, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.
"В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из ресурсов выявлена публикация о том, что в одну из школ Приморского района Санкт-Петербурга на работу в буфет приняли работника с заболеванием, препятствующим осуществлению деятельности. По данному факту следователями следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее в городском комитете по здравоохранению сообщили РИА Новости, что туберкулез выявлен у сотрудника школы в Санкт-Петербурге, в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других случаев туберкулеза не выявлено.
ПроисшествияСанкт-ПетербургПриморский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
