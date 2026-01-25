https://ria.ru/20260125/peterburg-2070213186.html
В Петербурге проверяют данные о туберкулезе у сотрудника буфета в школе
Следователи начали проверку после информации о том, что у сотрудника буфета школы в Петербурге был выявлен туберкулез, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 25.01.2026
