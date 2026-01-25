Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.01.2026
17:05 25.01.2026
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
санкт-петербург
погода
санкт-петербург
санкт-петербург, погода
Санкт-Петербург, Погода
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за низкой температуры воздуха, местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 00 до 10.00 часов 26 января сохраняется действие "желтого" уровня погодной опасности из-за низкой температуры воздуха. Местами ожидается понижение температуры до минус двадцати градусов", - говорится в сообщении.
Власти Петербурга просят горожан соблюдать осторожность, одеваться теплее.
Санкт-ПетербургПогода
 
 
