В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.01.2026
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за низкой температуры воздуха, местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов,... РИА Новости, 25.01.2026
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза