Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД

"Киев с июля 2025 года так и не ответил на предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. Одним словом, мяч на украинской стороне", — сказал он.