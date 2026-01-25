Рейтинг@Mail.ru
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 25.01.2026 (обновлено: 11:08 25.01.2026)
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украина проигнорировала российскую инициативу о создании центра мониторинга прекращения огня, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Киев с июля 2025 года так и не ответил на предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. Одним словом, мяч на украинской стороне", — сказал он.
Москва открыта к диалогу и считает надуманными заявления МИД Украины о неэффективности переговоров из-за отсутствия "ощутимого прогресса".
В прошлом году страны провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней они согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила освободить по 1200 человек с каждой стороны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее заявила, что Киев сорвал последние договоренности и отпустил менее 30% пленных.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
