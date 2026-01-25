Алексей Полищук: главное – не место переговоров по Украине, а содержание

Представители США специально приезжали в конце этой недели в Москву, чтобы лично проинформировать президента России по итогам своих контактов с Киевом и Брюсселем. Стороны договорились, что контакты по украинской тематике продолжатся на различных уровнях. О том, каким должен быть мирный план урегулирования на Украине, каково будущее переговоров в Стамбуле, и чем закончится размещение на территории Украины западных воинских подразделений, рассказал в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

– Ранее в ряде СМИ появлялась информация о том, что США и Украина согласовали мирный план и ждут ответа от России. Получала ли Москва этот план? По каким каналам? Как российская сторона его оценивает?

– Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22-23 января, чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами и совместно с нами определить параметры дальнейших действий. Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон. Было условлено, что контакты по украинской тематике будут продолжаться на различных уровнях. Таким образом, переговорная ситуация находится в достаточно подвижном состоянии.

Российская сторона в ходе таких контактов опирается на известные принципиальные позиции, обозначенные президентом России в июне 2024 года, и компромиссные взаимопонимания, достигнутые на Аляске в августе 2025 года. Нацелены продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа.

– Каким, по мнению Москвы, должен быть мирный план урегулирования ситуации на Украине? Готова ли российская сторона его обсуждать с Киевом?

– Мы никогда не отказывались от переговоров с Киевом и искренне заинтересованы в решении кризиса политико-дипломатическими методами. Наша позиция по действительно всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию хорошо известна. В ее основе – озвученные президентом России в июне 2024 года принципы, которые сохраняют актуальность. Сейчас главное – и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января – решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо. Необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией.

Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности. Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии.

– Москва определилась со списком стран, готовых принять у себя возможные переговоры по урегулированию на Украине?

– В настоящее время вопрос так не стоит. Главное – не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей. Последние контакты, на этот раз по линии военных, как известно, проходили в Абу-Даби. Мы признательны всем, кто предоставляет площадку и посредничество по различным аспектам урегулирования от военных и политических до гуманитарных вопросов. В их числе Белоруссия, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Ватикан и другие. Ценим мирные инициативы Китая, Бразилии, африканских и арабских государств, энергичные усилия руководства США, искренние намерения "Группы друзей мира на Украине" в Нью-Йорке. В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта.

Видим, что в настоящее время Киев совместно с европейскими столицами пытаются подменить ключевые вопросы, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления. Украинцы и европейцы должны перестать ставить телегу впереди лошади, что препятствует урегулированию.

– Наблюдаются ли перспективы проведения очередного раунда переговоров с Украиной в Стамбуле?

– Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса". Звучит это надуманно, поскольку именно Киев с июля 2025 года так и не ответил на наши предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. Одним словом, мяч на украинской стороне.

– Лондон и Париж письменно пообещали разместить свои войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Как Москва оценивает подобную идею?

– Могу еще раз подтвердить то, что неоднократно говорилось российской стороной. Размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция. Все западные военные объекты, развернутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей Вооруженных Сил Российской Федерации. Это в полной мере относится к так называемым многонациональным силам, которые хочет создать так называемая коалиция желающих во главе с Лондоном и Парижем. Такие "силы" не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы.

– На каком этапе находится решение вопроса о нехватке газа в Приднестровье?

– Снабжение Приднестровья газом, к сожалению, по-прежнему осуществляется не без проблем. Причиной переживаемых регионом трудностей, оказывающих негативное влияние на его производственный сектор и общую социально-экономическую ситуацию, является прекращение Украиной транзита российского газа и, соответственно, изменение маршрутов поставок "голубого топлива" в Приднестровье. Россия предпринимает все необходимые меры для устойчивого снабжения региона природным газом. Вопреки опасениям многих в Приднестровье удается избежать масштабного энергетического кризиса.

– Россия и Белоруссия достаточно активно развивают экономические связи. Можно ли в этом году ожидать открытия новых дипломатических представительств Белоруссии на территории России? Если да, то, в каких городах?

– Действительно, у нас с Белоруссией активно развивается весь комплекс отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Этому способствуют межрегиональные связи. Для их развития есть договоренность о взаимном расширении региональных представительств внешнеполитических ведомств.

В настоящее время в России действуют 15 белорусских загранучреждений. Помимо посольства в Москве это шесть генконсульств (во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге), шесть отделений посольства (в Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Смоленске, а также Казани и Уфе, которые к 1 апреля будут преобразованы в генконсульства) и два почетных консула (в Екатеринбурге и Тюмени). Кроме того, анонсировано открытие отделения посольства в Воронеже, и есть предложение об открытии отделения в Омске.

Россия скоро будет иметь дипломатическое присутствие во всех шести регионах Белоруссии. Сейчас работают посольство в Минске, генконсульства в Бресте и Гродно, почетный консул в Витебске и Гомеле. По линии Россотрудничества действуют центры науки и культуры в Минске, Бресте и Гродно.

В ноябре 2025 года в соответствии с распоряжением правительства России были учреждены отделения нашего посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве. Идет подготовка их фактического открытия. Они будут способствовать развитию межрегиональных связей и еще более качественной защите прав и интересов соотечественников. Реализация этих инициатив позволит МИД России и МИД Белоруссии обеспечивать более плотное дипломатическое сопровождение двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства.

– Планируют ли Россия и Белоруссия в 2026 году провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия? Предполагается ли проведение таких учений на систематической основе?

– Принимая во внимание внешние угрозы безопасности Союзному государству, Россия и Белоруссия вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны.

В последние годы предприняты значимые шаги. Укреплена договорно-правовая база. В марте 2025 года вступил в силу Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В нем зафиксированы взаимные союзнические обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешних границ Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств, включая ядерное оружие – в соответствии с "Основами государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

В рамках единого оборонного пространства успешно функционируют Единая система ПВО и объединенная Региональная группировка войск (сил). В Белоруссии в 2024 году было размещено российское нестратегическое ядерное оружие (НСЯО), а в конце 2025 года – ракетные комплексы "Орешник". Проводятся плановые совместные военные учения по повышению боевой подготовки, наиболее масштабным из которых в 2025 году было "Запад-2025".

Касательно вашего вопроса напомню, что в июне 2024 года подразделения белорусских вооруженных сил уже принимали участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России. В его ходе отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО. При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем. Планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран.

– На каком этапе находится проработка вопроса проектирования беспилотников Москвой и Минском и подготовки специалистов для этой сферы? Планирует ли Белоруссия перенять российский опыт в сфере БПЛА или развернуть совместное производство, схожее с уже идущим сотрудничеством в отрасли пилотируемой авиации?

– Наши страны уделяют серьезное внимание укреплению технологического суверенитета, в том числе в военно-технической сфере, идут по пути углубления кооперации промышленных предприятий и коллективов. С 2024 года проводится единая промышленная политика. Выполняются совместные программы в станкостроении, транспортной сфере, микроэлектронике, авиастроении. Реализуются интеграционные проекты по импортозамещению.

Безусловно, ведется практическая работа по таким перспективным направлениям, как создание беспилотных авиационных систем. В отечественных и белорусских СМИ широко освещалась поездка в Белоруссию в марте 2025 года года помощника президента России Максима Орешкина, в ходе которой предметно обсуждался вопрос взаимодействия в данной сфере. Исходим из того, что достигнутые договоренности по совместному производству дронов, предполагающие строительство в Белоруссии соответствующих мощностей и подготовку специалистов, реализуются в плановом режиме профильными компаниями двух стран.

– Будет ли в этом году отменен роуминг между Россией и Белоруссией?

– Работа в этом направлении ведется. С 1 марта 2025 года в результате усилий отраслевых ведомств и операторов связи России и Белоруссии удалось значительно снизить межоператорские тарифы и обеспечить российских и белорусских абонентов услугами мобильной и интернет-связи на территории Союзного государства по комфортным ценам. Сейчас все крупные операторы России предоставляют своим пользователям на территории Белоруссии бесплатные голосовые вызовы в объеме не менее 150 входящих и 150 исходящих минут, а также услуги передачи данных в объеме не менее пяти гигабайт со сроком использования в течение 30 дней по комфортным тарифам.