Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда
Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда
Помощник президента России Николай Патрушев на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга почтил память жителей и защитников Ленинграда, погибших во... РИА Новости, 25.01.2026
