Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 25.01.2026
11:07 25.01.2026
Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда
Помощник президента России Николай Патрушев на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга почтил память жителей и защитников Ленинграда, погибших во...
Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента России Николай Патрушев на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга почтил память жителей и защитников Ленинграда, погибших во время блокады города немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны.
Во вторник исполнится 82 года со дня полного снятия блокады Ленинграда.
Патрушев почтил память жертв нацизма минутой молчания под символический стук метронома, звучавшего по радио в блокадном Ленинграде. Военный оркестр исполнил государственный гимн России. Затем помощник главы государства возложил венок и цветы к подножию монумента "Мать-Родина".
