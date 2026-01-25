Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/obschezhitie-2070130984.html
В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития
В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития - РИА Новости, 25.01.2026
В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили освободить студентов-бюджетников от оплаты общежитий до тех пор, пока... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T04:58:00+03:00
2026-01-25T04:58:00+03:00
общество
юрий афонин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fba869e426220b6183a092bcf88dc4bc.jpg
https://ria.ru/20260125/semya-2070129526.html
https://ria.ru/20260123/stipendiya-2069732893.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbe68e8083c51c7e1e9644b6104bedbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юрий афонин, госдума рф
Общество, Юрий Афонин, Госдума РФ
В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития

РИА Новости: Афонин предложил временно освободить студентов от оплаты общежития

© "Пионер Финанс"Общежитие
Общежитие - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© "Пионер Финанс"
Общежитие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили освободить студентов-бюджетников от оплаты общежитий до тех пор, пока их стипендия не достигнет прожиточного минимума.
Соответствующее обращение депутаты направили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Женщины с колясками в парке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Госдуме предложили субсидировать аренду жилья для студенческих семей
04:12
"Считаем целесообразным отменить взимание ежемесячной платы за коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями для обучающихся за счет федерального бюджета государственных образовательных учреждений высшего образования до момента увеличения размеров стипендий, сопоставимых с размером прожиточного минимума, установленного на территории РФ", - написали парламентарии в обращении.
В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что реализация данной идеи позволит защитить студентов от обесценивания их доходов, которые и так невелики. По его словам, принципиально важно, чтобы расходы на проживание в общежитии не отнимали всю стипендию и не делали обучение фактически недоступным для небогатых семей.
"Сегодня ситуация с обеспечением студентов жильем и уровень платы за общежития резко контрастирует не только с советским периодом, но и с базовыми представлениями о социальной справедливости: во многих ведущих вузах сумма платы за проживание и коммунальные услуги уже сопоставима со всей стипендией или даже превышает ее", - добавил политик.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуме предложили повысить стипендию
23 января, 02:12
 
ОбществоЮрий АфонинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала