Дмитриев и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество

АБУ-ДАБИ, 25 янв — РИА Новости. Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, сообщило эмиратское госагентство WAM.
Отмечается, что глава РФПИ передал приветствие от Владимира Путина и благодарность ОАЭ за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.