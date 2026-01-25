Дмитриев и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.