Дмитриев и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
19:03 25.01.2026 (обновлено: 21:47 25.01.2026)
Дмитриев и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
Дмитриев и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 25.01.2026
Дмитриев и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, сообщило... РИА Новости, 25.01.2026
Дмитриев и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество

Дмитриев обсудил с президентом ОАЭ Нахайяном развитие сотрудничества в экономике

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 25 янв — РИА Новости. Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, сообщило эмиратское госагентство WAM.
"Стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и России, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте, а также некоторые другие темы, представляющие интерес", — говорится в публикации.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Конгрессвумен Луна рассказала, что любит Дмитриева
Вчера, 03:22
Отмечается, что глава РФПИ передал приветствие от Владимира Путина и благодарность ОАЭ за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
Вчера, 08:00
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским
Вчера, 18:37
 
