Рейтинг@Mail.ru
Сильные снегопады в Москве привели к росту ДТП в 1,5 раза - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/moskva-2070133441.html
Сильные снегопады в Москве привели к росту ДТП в 1,5 раза
Сильные снегопады в Москве привели к росту ДТП в 1,5 раза - РИА Новости, 25.01.2026
Сильные снегопады в Москве привели к росту ДТП в 1,5 раза
Аварийность на дорогах Москвы из-за снегопада 9-10 января подскочила почти в 1,5 раза, подсчитали для РИА Новости в "Ренессанс страховании". РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:43:00+03:00
2026-01-25T05:43:00+03:00
москва
санкт-петербург
ренессанс страхование
осаго
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154996/36/1549963612_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_df1fb5a4cf975d55a1a21688a24e0313.jpg
https://realty.ria.ru/20260115/snegopad-2067898913.html
https://ria.ru/20260123/tsiklon-2069952497.html
https://ria.ru/20260112/avariya-2067374489.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154996/36/1549963612_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_6497a4939d3d9d667aee4fbfcdb05b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, ренессанс страхование, осаго, общество
Москва, Санкт-Петербург, Ренессанс Страхование, ОСАГО, Общество
Сильные снегопады в Москве привели к росту ДТП в 1,5 раза

Аварийность на дорогах Москвы из-за снегопада выросла почти в 1,5 раза

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аварийность на дорогах Москвы из-за снегопада 9-10 января подскочила почти в 1,5 раза, подсчитали для РИА Новости в "Ренессанс страховании".
"В 2026 году внезапные объемные осадки, которые пришлись на вторую половину новогодних праздников, привели к тому, что аварийность увеличилась почти в полтора раза - совокупный рост количества ДТП в период с 9 по 10 января по сравнению с 7 и 8 января составил 44%", - сообщили в страховой компании.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с трамвайных путей во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Эксперт: Москве удалось избежать транспортного коллапса после снегопада
15 января, 06:00
Сравнение статистики снежного декабря 2024 года и более теплого, практически бесснежного декабря 2025 года также показывает, что погодный фактор влияет не только на количество ДТП, но и на структуру страховых случаев. На протяжении всех сезонов, по данным страховщика, наиболее распространенными остаются столкновения с другими транспортными средствами - их доля колеблется в диапазоне 40–46%. При этом зимой и весной возрастает число наездов на препятствия и припаркованные автомобили, а также случаев, связанных с заносами и потерей управляемости.
По данным экспертов, риски повреждения автомобиля в период непогоды возрастают даже для водителей, которые подготовились к сезону. "Даже при наличии подходящих шин ДТП нередко происходят по вине других участников движения, не успевших адаптироваться к резко изменившимся условиям. Основную роль играет эффект неожиданности: внезапный сильный снегопад или резкие заморозки зачастую становятся вызовом для водителей, которые уже начали перестраивать свой подход к управлению ТС", - пояснил вице-президент компании Сергей Демидов.
Неожиданные изменения погоды в прошлом году несколько раз приводили к заметному росту числа ДТП в крупнейших городах страны. "Так, в Москве снегопад 6 апреля 2025 года, пришедшийся на выходной день с относительно низкой интенсивностью движения, все равно спровоцировал увеличение общего количества страховых случаев на 11% по сравнению со средними значениями. Число обращений по каско выросло сразу на 27,7%, а по ОСАГО - на 4,6%. Аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге 11 апреля 2025 года: общее число страховых случаев превысило средний показатель на 10,5%. Рост обращений по каско составил 14,6%, по ОСАГО - 5,4%", - рассказали в компании.
"Сами погодные условия не всегда автоматически приводят к росту страховых выплат. Первые заморозки или снег не обязательно превращаются в "день жестянщика". Ключевую роль играет внезапность и массовость: если ухудшение погоды начинается резко, в будний день, при высокой загрузке дорог, а большое количество автомобилей передвигаются в этот момент на летней резине, рост аварийности практически неизбежен. В ситуациях, когда плохие условия сохраняются длительное время, водители постепенно адаптируются, однако общий уровень выплат все равно остается повышенным", - добавил Демидов.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Синоптик предупредил о новых осадках на Камчатке в выходные
23 января, 18:11
Он дал рекомендации для водителей, которые позволят снизить риск попадания в ДТП из-за зимних погодных факторов.
"В сезоны, когда погода может быть нестабильна, ключевое значение имеет базовая подготовка автомобиля. В первую очередь менять шины нужно не по календарю, а ориентируясь на среднесуточную температуру, ведь уже при +5 °C и ниже летняя резина теряет сцепление с дорогой. Важно также учитывать износ и возраст шин - формально допустимый срок службы до пяти лет нередко сокращается из-за активной эксплуатации. Не менее критичен обзор, на который влияет качество омывающей жидкости. Если она подобрана неправильно, это существенно повышает риск ДТП", - сказал Демидов.
Он также напомнил, что во время движения в сложных погодных условиях решающими факторами становятся скорость, дистанция и плавность маневров, а заносы чаще всего возникают из-за резких торможений, ускорений, поворотов и неправильного выбора скорости. "В таких условиях рекомендуется снижать темп в 1,5–2 раза и увеличивать дистанцию как минимум вдвое, чтобы оставить время на реакцию. Все действия за рулем должны быть максимально мягкими и предсказуемыми, а маневры - оставаться плавными и заблаговременно обозначаться для других участников движения. Именно такая стратегия существенно снижает риск ДТП в межсезонье", - объяснил Демидов.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В ГАИ рассказали об аварийности на дорогах в новогодние праздники
12 января, 14:06
 
МоскваСанкт-ПетербургРенессанс СтрахованиеОСАГООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала