Сильные снегопады в Москве привели к росту ДТП в 1,5 раза

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аварийность на дорогах Москвы из-за снегопада 9-10 января подскочила почти в 1,5 раза, подсчитали для РИА Новости в "Ренессанс страховании".

"В 2026 году внезапные объемные осадки, которые пришлись на вторую половину новогодних праздников, привели к тому, что аварийность увеличилась почти в полтора раза - совокупный рост количества ДТП в период с 9 по 10 января по сравнению с 7 и 8 января составил 44%", - сообщили в страховой компании.

Сравнение статистики снежного декабря 2024 года и более теплого, практически бесснежного декабря 2025 года также показывает, что погодный фактор влияет не только на количество ДТП, но и на структуру страховых случаев. На протяжении всех сезонов, по данным страховщика, наиболее распространенными остаются столкновения с другими транспортными средствами - их доля колеблется в диапазоне 40–46%. При этом зимой и весной возрастает число наездов на препятствия и припаркованные автомобили, а также случаев, связанных с заносами и потерей управляемости.

По данным экспертов, риски повреждения автомобиля в период непогоды возрастают даже для водителей, которые подготовились к сезону. "Даже при наличии подходящих шин ДТП нередко происходят по вине других участников движения, не успевших адаптироваться к резко изменившимся условиям. Основную роль играет эффект неожиданности: внезапный сильный снегопад или резкие заморозки зачастую становятся вызовом для водителей, которые уже начали перестраивать свой подход к управлению ТС", - пояснил вице-президент компании Сергей Демидов.

Неожиданные изменения погоды в прошлом году несколько раз приводили к заметному росту числа ДТП в крупнейших городах страны. "Так, в Москве снегопад 6 апреля 2025 года, пришедшийся на выходной день с относительно низкой интенсивностью движения, все равно спровоцировал увеличение общего количества страховых случаев на 11% по сравнению со средними значениями. Число обращений по каско выросло сразу на 27,7%, а по О САГО - на 4,6%. Аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге 11 апреля 2025 года: общее число страховых случаев превысило средний показатель на 10,5%. Рост обращений по каско составил 14,6%, по ОСАГО - 5,4%", - рассказали в компании.

"Сами погодные условия не всегда автоматически приводят к росту страховых выплат. Первые заморозки или снег не обязательно превращаются в "день жестянщика". Ключевую роль играет внезапность и массовость: если ухудшение погоды начинается резко, в будний день, при высокой загрузке дорог, а большое количество автомобилей передвигаются в этот момент на летней резине, рост аварийности практически неизбежен. В ситуациях, когда плохие условия сохраняются длительное время, водители постепенно адаптируются, однако общий уровень выплат все равно остается повышенным", - добавил Демидов.

Он дал рекомендации для водителей, которые позволят снизить риск попадания в ДТП из-за зимних погодных факторов.

"В сезоны, когда погода может быть нестабильна, ключевое значение имеет базовая подготовка автомобиля. В первую очередь менять шины нужно не по календарю, а ориентируясь на среднесуточную температуру, ведь уже при +5 °C и ниже летняя резина теряет сцепление с дорогой. Важно также учитывать износ и возраст шин - формально допустимый срок службы до пяти лет нередко сокращается из-за активной эксплуатации. Не менее критичен обзор, на который влияет качество омывающей жидкости. Если она подобрана неправильно, это существенно повышает риск ДТП", - сказал Демидов.