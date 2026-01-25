https://ria.ru/20260125/mahachkala-2070167186.html
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из машины, слетевшей в канал
Прохожие спасли женщину с ребенком из автомобиля, который съехал в канал в Махачкале, водитель машины сумел выбраться сам, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:46:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
махачкала
республика дагестан
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из машины, слетевшей в канал
