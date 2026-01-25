https://ria.ru/20260125/kuba-2070135053.html
Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли
Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли - РИА Новости, 25.01.2026
Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли
Рейс авиакомпании Conviasa на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли на завтра, сообщила АТР. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T06:05:00+03:00
2026-01-25T06:05:00+03:00
2026-01-25T09:54:00+03:00
туризм
куба
варадеро
санкт-петербург
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868083939_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_a9823fb0eb82d7c057a75c486fee69f2.jpg
https://ria.ru/20260125/tseny-2069873859.html
куба
варадеро
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868083939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_027ed230304f884790bdb4e2f07b2da8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, варадеро, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Куба, Варадеро, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли
Рейс Conviasa на Кубу, где застряли россияне, перенесли на 26 января