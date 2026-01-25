Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли

Рейтинг@Mail.ru
06:05 25.01.2026 (обновлено: 09:54 25.01.2026)
Рейс авиакомпании Conviasa на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли на завтра, сообщила АТР. РИА Новости, 25.01.2026
© РИА НовостиРоссийские туристы в аэропорту Варадеро, Куба
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба
© РИА Новости
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании Conviasa на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли на завтра, сообщила АТР.
"В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс <...> V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января в 22:30, был перенесен на 26 января. Новый назначен на 16:30. Также отложен рейс V0 3786 из Варадеро в Санкт-Петербург, который должен был вылететь 23 января", — говорится в Telegram-канале ассоциации.
Туроператоры в координации с принимающей стороной продлили для отдыхающих проживание в отелях. Их обеспечили питанием и всем необходимым.
По данным Life, сотни туристов не могут вылететь с Кубы из-за нескольких переносов рейса.
Семья отдыхает в Египте
Пляж — за полцены: где дешево отдохнуть на море зимой
ТуризмКубаВарадероСанкт-ПетербургАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
