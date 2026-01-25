Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали о расследовании против высокопоставленного военного - РИА Новости, 25.01.2026
06:24 25.01.2026
В Китае рассказали о расследовании против высокопоставленного военного
В Китае рассказали о расследовании против высокопоставленного военного - РИА Новости, 25.01.2026
В Китае рассказали о расследовании против высокопоставленного военного
Расследования в отношении зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС КНР демонстрирует нулевую терпимость к... РИА Новости, 25.01.2026
В Китае рассказали о расследовании против высокопоставленного военного

"Цзефанцзюнь бао": расследования в Китае говорят о нетерпимости к коррупции

ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Расследования в отношении зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС КНР демонстрирует нулевую терпимость к коррупции в армии, говорится в редакционной статье армейской газеты "Цзефанцзюнь бао".
Министерство обороны Китая 24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и член начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона". ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников.
"Это еще раз демонстрирует четкую позицию ЦК КПК и ЦВС: борьба с коррупцией ведется в соответствии с принципами нулевой терпимости, отсутствия запретных зон и полного охвата", - говорится в статье, текст которой разместило на своем сайте оборонное ведомство КНР.
В статье подчеркивается, что расследование в отношении Чжан Юся и Лю Чжэньли является важным достижением в борьбе партии и армии с коррупцией, важным проявлением решимости и силы партии и армии, и имеет "огромное значение для победы в решающей, затяжной и всеобъемлющей войне против коррупции в армии".
Чжан Юся и Лю Чжэньли, как отмечается в статье, будучи высокопоставленными партийными и военными чиновниками, серьезно предали доверие ЦК КПК и ЦВС, "нанесли огромный ущерб" политическому строительству армии, политической среде и боевой эффективности, и оказали крайне негативное влияние на партию, страну и армию.
Проведение в соответствии с законом расследования и вынесения соответствующего решения, как говорится в статье, поспособствует всеобъемлющему обновлению НОАК и придаст мощный импульс развитию сильной армии.
Ранее в январе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной. Глава Китая сравнил коррупцию с тигром, преграждающим путь развития партии и страны, подчеркнув, что необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия.
В октябре 2025 года официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военное и партийное руководство Китая занимает четкую позицию, что в армии нет места для укрытия коррумпированных элементов. Ранее он сообщал, что ЦК КПК и Центральный военный совет КНР приняли решение об исключении из рядов Компартии Китая и из армии девяти высокопоставленных военных, включая члена Политбюро Центрального Комитета КПК, заместителя председателя ЦВС Хэ Вэйдуна, члена ЦВС, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа, экс-заместителя главы управления по политической работе ЦВС Хэ Хунцзюня.
Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
В миреКитайЧжан ЮсяСи ЦзиньпинНародно-освободительная армия Китая
 
 
Заголовок открываемого материала