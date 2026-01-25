Суровая бойня в логове Гретцки: Овечкин врезал канадцу, но проиграл

"Вашингтон" проиграл "Эдмонтону" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" снова не смогли выиграть две игры подряд, а Александр Овечкин остался без набранных очков, но отметился эффектным силовым приемом против канадца.

"Вашингтон" подает признаки жизни

"Вашингтон Кэпиталз" загнал себя в крайне некомфортное положение и поставил под угрозу достижение даже минимальных задач в очередном сезоне Национальной хоккейной лиги. С окончанием недавней домашней серии и началом самых долгих в нынешнем розыгрыше чемпионата гостевых гастролей "столичные" впервые за все время работы под руководством Спенсера Карбери потерпели в "регулярке" четыре поражения подряд без набранных очков. Этот неудачный отрезок "Вашингтону" удалось прервать вчера в Калгари, где "Кэпиталз" обыграли местных "Флэймз" со счетом 3:1.

Игра команды Александра Овечкина была отличной от большинства других игр "Кэпс" в этом сезоне. "Вашингтон" предпочел попыткам накрыть соперника волнами атак строгий хоккей с прицелом на удержание нужного результата. Именно так "Кэпиталз" действовали в сезоне-2023/24 — в первом сезоне при Карбери, — когда результат был намного важнее зрелищной игры. В аналогичном состоянии "столичные" находятся и сейчас, когда в битве за место в плей-офф кровь из носу нужны победы. В Калгари "Вашингтон" пропустил первым, но отыгрался в середине матча, а в финальном отрезке игры вышел вперед и закрепил победный результат голом Овечкина в пустые ворота, который наконец-то прервал свою пятиматчевую серию без заброшенных шайб.

« "Именно над этим мы работаем с нашей командой. Нет ничего плохого в том, чтобы выиграть игру, скажем, со счетом 2:1, но при этом упустить десять голевых моментов, сыграть немного некрасиво и побороться в грязи", — отметил Спенсер Карбери.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Менее чем через сутки после матча с "Флэймз" "Кэпиталз" провели еще одну игру в канадской провинции Альберта и встретились с одним из самых принципиальных соперников "Калгари" — "Эдмонтон Ойлерз". Для "Вашингтона" этот бэк-ту-бэк стал девятым в нынешнем сезоне и первым полноценным в 2026-м году. До встречи с "Кэпс" "Ойлерз" поочередно проиграли конкурентам "столичных" по их дивизиону "Нью-Джерси Девилз" (1:2) и "Питтсбург Пингвинз" (2:6), потому в рамках борьбы за уайлд-кард подопечным Карбери было необходимо привезти из Эдмонтона два очка, а заодно совершить наконец-то успешную попытку оформить минимальную победную серию — последний раз "Кэпиталз" выиграли хотя бы два матча подряд около двух месяцев назад.

© Фото : x.com/capitalspr Александр Овечкин и Коннор Макдэвид (справа) © Фото : x.com/capitalspr Александр Овечкин и Коннор Макдэвид (справа)

Последний бой Овечкина в обители Гретцки?

В преддверии встречи с "Вашингтоном" в Эдмонтоне много говорили об Александре Овечкине. Контракт российского нападающего с "Кэпиталз" истекает по окончании этого сезона. Сам 40-летний форвард либо еще не принял решения о своем дальнейшем будущем, либо элементарно скрывает его от общественности. Но, возможно, для Овечкина этот сезон станет последним в его славной карьере в НХЛ.

Повышенное внимание к персоне Александра Михайловича со стороны канадцев было очевидным в рамках потенциально последнего визита россиянина в Эдмонтон — город, где свои самые главные победы и достижения оформил легенда "Ойлерз" Уэйн Гретцки, многие рекорды которого по ходу всей своей карьеры успел побить Овечкин. В том числе и эпохальный — по голам в чемпионатах НХЛ.

"И пусть Овечкин, очевидно, утратил свою скорость к 40 годам, но с его броском еще все в порядке. С момента дебюта в НХЛ он забросил 918 шайб в чемпионатах НХЛ, нанес более семи тысяч бросков в створ ворот в "регулярках" лиги и более 13 тысяч бросков в карьере в НХЛ с учетом плей-офф. На протяжении 21 года его карьеры в НХЛ реализация бросков Овечкина остается удивительно стабильной. Его бросок все еще очень сочный. Лучший снайпер НХЛ за всю историю лиги совершит сегодня один из своих последних визитов в Эдмонтон. Кто знает, как долго 40-летний форвард планирует играть, но он приближается к концу своей карьеры. Так что успейте увидеть его, пока есть такая возможность", — отметили авторы издания Edmonton Sun.

"Потрясающе, что он продолжает забивать голы так же, как делал это на протяжении всей своей карьеры. Не знаю, последний ли раз он приезжает в Эдмонтон, но болельщики, которые придут на матч сегодня, получат приятный подарок", — добавил главный тренер "Эдмонтона" Крис Ноблох.

"В его клюшке должно быть что-то необычное. Он по-прежнему играет все с тем же драйвом. Я видел каждый его бросок, когда наблюдал за ним на тренировках. Ови до сих пор приходит на каток с улыбкой и счастливым лицом. Он просто очень любит эту игру", — заявил форвард "Ойлерз" Эндрю Манджапане, который в прошлом сезоне выступал за "Вашингтон" и стал свидетелем исторической 895-й шайбы Овечкина в карьере в чемпионатах НХЛ.

"Это особенный момент. Овечкин — легенда нашего вида спорта", — подчеркнул один из лучших снайперов современности и звезда "нефтяников" Леон Драйзайтль.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Обидное поражение "Вашингтона"

Играть в Эдмонтоне приходится трудно каждой команде НХЛ. "Вашингтон" в своем текущем состоянии изначально не рассчитывал на легкую прогулку. Тем очевиднее было решение "Кэпиталз" сделать акцент на оборону своих владений и сдерживании атакующего потенциала "Ойлерз". Это было особенно актуально в стартовом отрезке матча: "нефтяники", несмотря на удаление российского форварда Василия Подколзина, на первых минутах действовали по-хозяйски и регулярно атаковали ворота "Кэпс", заставляя Чарли Линдгрена постоянно находиться в тонусе.

Американский голкипер долго справлялся с натиском "Эдмонтона", пока в самом конце первого периода его не "прошил" Эван Бушар. Защитник "Ойлерз" менее чем за минуту до перерыва выполнил классный кистевой бросок, момент которого не увидел Линдгрен. Однако "Вашингтон" очень быстро восстановил равновесие. В следующей же атаке после гола хозяев "столичные" спустя 22 секунды сравняли счет усилиями Алексея Протаса. Белорусский форвард оформил свой 18-й гол в сезоне. Примечательно, что именно его бросок на 20-й минуте матча стал первым, который "Кэпиталз" нанесли в створ ворот.

В дальнейшем игра в Эдмонтоне раскрылась: "Вашингтон" почувствовал, что постоянно сдерживать мощную атаку "Ойлерз" не сможет, а потому был смысл искать счастье в зоне соперника, который не отличается надежностью при игре в обороне. Во втором периоде команды действовали на равных, а "Кэпиталз" и вовсе получили небольшое преимущество по броскам, хотя трижды за период играли в меньшинстве. Важно и то, что "столичные" смогли выйти вперед. После еще одного гола Бушара в дебюте периода быстрый ответ дал Джастин Сурдиф, продливший свою результативную серию до трех игр, а следом точным броском отметился Энтони Бовилье. Гости контролировали ход встречи и были уверены в своих силах. Но и "Ойлерз" не теряли хватку.

В начале третьего периода команды обменялись серией удалений. В один момент "Вашингтон" даже получил возможность провести четыре минуты в формате "5 на 4", но в считанные секунды сам же и лишил ее себя из-за необязательного фола от Тома Уилсона. В итоге вместо большинства команды сыграли в равных составах, и "Ойлерз" использовали этот момент для гола. Его автором снова стал Эван Бушар — первый защитник "Эдмонтона" за последние 20 лет, оформивший хет-трик.

© REUTERS / Perry Nelson Эпизод матча "Эдмонтон Ойлерз" - "Вашингтон Кэпиталз" © REUTERS / Perry Nelson Эпизод матча "Эдмонтон Ойлерз" - "Вашингтон Кэпиталз"

После исторического гола Бушара игра на арене "Эдмонтона" все больше напоминала догонялки и безумие: "Вашингтон" выходил вперед, а "Ойлерз" быстро сравнивали счет. Так, сперва Дилан Строум огорчил Тристана Джерри, сменившего Коннора Ингрэма в воротах "нефтяников", но на его точный бросок голом ответил капитан и главная звезда всей Канады Коннор Макдэвид. Следом Коннор Макмайкл оставил в дураках всю оборону "Эдмонтона" и буквально затолкал шайбу в ворота, подарив "Вашингтону" надежду на важнейшую победу, но Зак Хайман голом за 32 секунды до конца третьего периода при игре в формате "6 на 5" продлил матч до овертайма.

По игре в формате "3 на 3" "Эдмонтон" превзошел "Кэпиталз" и соорудил очень обидный для гостей гол. "Столичные" не удержали шайбу в чужой зоне и позволили Эвану Бушару невероятным образом не просто вынести ее из зоны, а сделать нацеленную передачу в падении на Коннора Макдэвида, который вышел один на один с вратарем "Вашингтона" и реализовал свой момент.

6:5 после овертайма — "Эдмонтон" буквально выгрыз победу в безумном матче, в котором 6 очков (3+3) набрал Бушар и еще 5 баллов (2+3) себе в актив записал лучший бомбардир чемпионата Макдэвид, ставший первым игроком в этом сезоне, кому удалось достичь отметки в 90 очков.

© REUTERS / Perry Nelson Коннор Макдэвид © REUTERS / Perry Nelson Коннор Макдэвид

"Вашингтон" же провалил очередную попытку оформить минимальную победную серию, не досчитался одного драгоценного балла и потерпел пятое поражение в последних шести матчах. Александр Овечкин во всем голевом пиршестве остался без результативных действий. Российский голеадор один раз попал в створ ворот и поймал на себя один бросок, а также применил три силовых приема. Один из этих хитов оказался очень эффектным: в первом периоде 40-летний россиянин буквально впечатал в борт канадского защитника "Эдмонтона" Джека Уолмана и уложил его на лед.

Впереди у "Вашингтона" осталось еще две игры из шестиматчевой гостевой серии. "Кэпиталз" покидают территорию Канады и отправляются в Сиэтл к местным "Кракен", после чего вернутся на восточную сторону США и завершат долгие гастроли матчем в Детройте.