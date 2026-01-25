Стояросова и Казачков стали победителями чемпионата России по керлингу

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Александра Стояросова и Иван Казачков стали победителями чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, который прошел на федеральной территории "Сириус".

По итогам восьми эндов Стояросова и Казачков одержали победу над Нкеирукой Езех и Олегом Красиковым со счетом 8:5 (0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:0).