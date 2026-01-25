https://ria.ru/20260125/kerling-2070202918.html
Александра Стояросова и Иван Казачков стали победителями чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, который прошел на федеральной территории "Сириус".
Стояросова и Казачков стали победителями чемпионата России по керлингу
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Александра Стояросова и Иван Казачков стали победителями чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, который прошел на федеральной территории "Сириус".
По итогам восьми эндов Стояросова и Казачков одержали победу над Нкеирукой Езех и Олегом Красиковым со счетом 8:5 (0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:0).
В матче за третье место Анастасия Москалева
и Кирилл Суровов обыграли Елизавету Киселеву и Данилу Мухорина - 6:5 (0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 1:0, 2:0, 0:1)
Всемирная федерация керлинга (World Curling) в начале марта 2022 года отстранила сборные России
от соревнований на фоне ситуации на Украине
. В январе 2025-го организация продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований до конца сезона-2024/25. В январе 2026-го совет World Curling принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном.