"Не было шансов": Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open
Теннис
 
12:53 25.01.2026
"Не было шансов": Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open
"Не было шансов": Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Не было шансов": Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев не имел шансов по игре против американца Лернера Тьена в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, считает экс-первая РИА Новости Спорт, 25.01.2026
спорт, australian open, даниил медведев, евгений кафельников
Теннис, Спорт, Australian Open, Даниил Медведев, Евгений Кафельников
"Не было шансов": Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open

Кафельников: у Медведева не было шансов в игре против Тьена на Australian Open

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев не имел шансов по игре против американца Лернера Тьена в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, считает экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
В воскресенье Медведев уступил Тьену в четвертом круге Australian Open со счетом 4:6, 0:6, 3:6. Россиянин находится на 12-м месте в мировом рейтинге, американец - 29-я ракетка мира. На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии Медведев также уступил Тьену, но во втором раунде.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 10:30
Завершен
Даниил Медведев
0 : 34:60:63:6
Лернер Тьен
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сегодня шансов по игре у Медведева не было. Все просто", - сказал Кафельников РИА Новости.
По словам собеседника агентства, сетовать на то, что это был не день Медведева, неправильно. "Иначе таких "не его дней" будет все больше в карьере Даниила. Что мешало ему не ошибаться, как это делал Тьен?" - констатировал олимпийский чемпион.
В прошлом сезоне Медведев трижды проигрывал в первом круге на турнирах Большого шлема.
"Если с этой точки зрения смотреть, то, конечно, он на этом Australian Open выступил лучше. Но если оценивать складывающуюся картину глобально, то, безусловно, Даниилу нужно делать намного больше, чем он делал раньше, чтобы поддерживать свой статус. Того, что он делал, на этом уровне недостаточно. Молодые игроки уже до него дотянулись, а то и лучше стали", - заключил Кафельников.
Теннис
 
