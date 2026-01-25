Ученый объяснил, почему в феврале на телеэкранах могут появиться помехи

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Явление солнечной интерференции, когда Солнце может оказаться за спутником связи и своим излучением мешать приёмной станции получить сигнал, из-за чего возникнут помехи на телеэкранах, происходит весной и осенью, ближайшее начнётся в феврале, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"Для космических аппаратов, находящихся на геостационарных орбитах, два раза в год возникает ситуация, когда Солнце с приемной станции проецируется прямо за спутником и препятствует приему информации (просто заглушает её свои излучением). Периоды эти продолжаются примерно с середины февраля до середины апреля и затем с середины августа до середины октября", - сказал Богачев.

Он пояснил, что Солнце является источником интенсивного электромагнитного излучения в очень широком диапазоне длин волн, в том числе в тех диапазонах, которые используются для связи со спутниками.

"Точное расписание" помех, по словам Богачёва, зависит от конкретной станции приема и конкретного спутника. При этом помехи не будут длиться все два месяца, пока происходит солнечная интерференция, успокоил он пользователей услуг телевидения. Для каждой станции они возникают в течение нескольких определенных дней, а связь может прерываться примерно на 10 минут в сутки.