Рейтинг@Mail.ru
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:57 25.01.2026 (обновлено: 01:24 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/futbol-2070119495.html
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу
Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T00:57:00+03:00
2026-01-25T01:24:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
реал мадрид
вильярреал
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069187897_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2dfcb66fed3c6d62925b415d9adae456.jpg
https://ria.ru/20260112/mbappe-2067481565.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069187897_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9edd8d234e923fe89f98ad81808fd1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, килиан мбаппе, реал мадрид, вильярреал, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Вильярреал, Чемпионат Испании по футболу
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу

"Реал" обыграл "Вильярреал" благодаря дублю Мбаппе и возглавил Ла Лигу

© Фотография из соцсетейКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фотография из соцсетей
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в Вильярреале, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (47-я, 90+4-я минуты).
Чемпионат Испании по футболу
24 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вильярреал
0 : 2
Реал Мадрид
47‎’‎ • Килиан Мбаппе
90‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал" (51 очко), продливший победную серию до пяти матчей, поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда обошла "Барселону" (49), которая в воскресенье примет "Овьедо". "Вильярреал" (41) располагается на четвертой строчке.
В следующем туре "Вильярреал" в гостях сыграет с "Осасуной" 31 января, днем позже "Реал" примет "Райо Вальекано".

Результаты других матчей:

Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Спасибо, что вселили уверенность": Мбаппе высказался об уходе Алонсо
12 января, 23:47
 
ФутболСпортКилиан МбаппеРеал МадридВильярреалЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала