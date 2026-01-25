https://ria.ru/20260125/futbol-2070119495.html
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу
Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Реал" обыграл "Вильярреал" и возглавил Ла Лигу
"Реал" обыграл "Вильярреал" благодаря дублю Мбаппе и возглавил Ла Лигу