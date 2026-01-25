Евродепутат раскритиковал отношение фон дер Ляйен к Зеленскому

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европарламентарий, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее снисходительное отношение к украинским властям и Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине.