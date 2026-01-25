Евродепутат раскритиковал отношение фон дер Ляйен к Зеленскому

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европарламентарий, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее снисходительное отношение к украинским властям и Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине.
Де Мази обратился в Еврокомиссию с запросом о личных контактах фон дер Ляйен с Зеленским, затрагивающих тему коррупции, сообщает газета Berliner Zeitung. Издание на основании имеющегося в его распоряжении ответа делает вывод, что прямого личного обращения фон дер Ляйен к Зеленскому с обвинениями в коррупции "не задокументировано".
В Будапеште появились плакаты с Зеленским и золотым унитазом
9 декабря 2025, 11:59
"Госпожа фон дер Ляйен избегала того, чтобы обращаться лично к Зеленскому по поводу коррупции в его окружении. Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, пока олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты и присваивают деньги, которые были предназначены для обеспечения энергоснабжения", - заявил газете Де Мази.
Политик также отметил, что фон дер Ляйен не решается критиковать Зеленского, а вместо этого указывает на бюрократов "в третьем ряду".
По мнению Де Мази, власти Брюсселя "слишком снисходительны в отношении украинского правительства", пишет газета.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в ноябре о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве
9 декабря 2025, 16:35