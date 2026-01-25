Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат раскритиковал отношение фон дер Ляйен к Зеленскому - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/evrodeputat-2070141891.html
Евродепутат раскритиковал отношение фон дер Ляйен к Зеленскому
Евродепутат раскритиковал отношение фон дер Ляйен к Зеленскому - РИА Новости, 25.01.2026
Евродепутат раскритиковал отношение фон дер Ляйен к Зеленскому
Европарламентарий, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T08:20:00+03:00
2026-01-25T08:20:00+03:00
в мире
украина
брюссель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
тимур миндич
еврокомиссия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_573:367:3088:1782_1920x0_80_0_0_64b3dfc580deff903ad6a98d6a096b25.jpg
https://ria.ru/20251209/ljajeny-2060775011.html
https://ria.ru/20251209/evrosoyuz-2060870910.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_496:0:3088:1944_1920x0_80_0_0_841dde187dc2a88a8aabe7273bcfc953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, тимур миндич, еврокомиссия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Тимур Миндич, Еврокомиссия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Евродепутат раскритиковал отношение фон дер Ляйен к Зеленскому

Де Мази раскритиковал фон дер Ляйен за снисходительное отношение к Зеленскому

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европарламентарий, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее снисходительное отношение к украинским властям и Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине.
Де Мази обратился в Еврокомиссию с запросом о личных контактах фон дер Ляйен с Зеленским, затрагивающих тему коррупции, сообщает газета Berliner Zeitung. Издание на основании имеющегося в его распоряжении ответа делает вывод, что прямого личного обращения фон дер Ляйен к Зеленскому с обвинениями в коррупции "не задокументировано".
Плакат с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и Петера Мадьяра, которые сливают деньги в золотой унитаз - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Будапеште появились плакаты с Зеленским и золотым унитазом
9 декабря 2025, 11:59
"Госпожа фон дер Ляйен избегала того, чтобы обращаться лично к Зеленскому по поводу коррупции в его окружении. Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, пока олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты и присваивают деньги, которые были предназначены для обеспечения энергоснабжения", - заявил газете Де Мази.
Политик также отметил, что фон дер Ляйен не решается критиковать Зеленского, а вместо этого указывает на бюрократов "в третьем ряду".
По мнению Де Мази, власти Брюсселя "слишком снисходительны в отношении украинского правительства", пишет газета.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в ноябре о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Петер Сийярто на пресс-конференции в рамках 16-го заседания Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве
9 декабря 2025, 16:35
 
В миреУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенТимур МиндичЕврокомиссияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала