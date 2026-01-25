На Украине раскрыли, кем сейчас работает Ермак

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак вернулся к работе адвоката, следует из информации Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Согласно данным его карточки, право на такую деятельность возобновили 23 января 2026 года.
Бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса президента.
До этого его практика длилась почти 25 лет.
Ермак подал в отставку в ноябре прошлого года. Этому предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Издание New York Post 29 ноября утверждало, что получило сообщение от Ермака, в котором он заявил, что якобы уходит на фронт. Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Ермак находится сейчас не на передовой, а в здании службы внешней разведки Украины, откуда пытается управлять своими ставленниками во власти. Депутат Рады Ярослав Железняк 15 декабря рассказал, что Ермак не числится в СВР.