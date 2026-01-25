Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли, кем сейчас работает Ермак - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ermak-2070194574.html
На Украине раскрыли, кем сейчас работает Ермак
На Украине раскрыли, кем сейчас работает Ермак - РИА Новости, 25.01.2026
На Украине раскрыли, кем сейчас работает Ермак
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак вернулся к работе адвоката, следует из информации Национальной ассоциации адвокатов Украины. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T17:24:00+03:00
2026-01-25T17:24:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
тимур миндич
александр дубинский
верховная рада украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_5bdb49d773844233a1641a9af776fc8c.jpg
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068315721.html
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070185884.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_24fe7b60736145cc577335afb56f4724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, тимур миндич, александр дубинский, верховная рада украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
На Украине раскрыли, кем сейчас работает Ермак

Экс-глава офиса Зеленского Ермак возобновил адвокатскую деятельность

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак вернулся к работе адвоката, следует из информации Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Согласно данным его карточки, право на такую деятельность возобновили 23 января 2026 года.
Бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса президента.
До этого его практика длилась почти 25 лет.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Новый глава офиса Зеленского оставил советников Ермака
16 января, 14:35
Ермак подал в отставку в ноябре прошлого года. Этому предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Издание New York Post 29 ноября утверждало, что получило сообщение от Ермака, в котором он заявил, что якобы уходит на фронт. Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Ермак находится сейчас не на передовой, а в здании службы внешней разведки Украины, откуда пытается управлять своими ставленниками во власти. Депутат Рады Ярослав Железняк 15 декабря рассказал, что Ермак не числится в СВР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Раде хотят обратиться в НАБУ из-за новой схемы в "Энергоатоме"
Вчера, 16:01
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакТимур МиндичАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала