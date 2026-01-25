Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 25.01.2026
23:41 25.01.2026
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
renault s.a
hyundai creta
renault clio
kia rio
происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), renault s.a, hyundai creta, renault clio, kia rio
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Renault S.A, Hyundai Creta, Renault Clio, Kia Rio
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Водитель иномарки выехал на "встречку" и столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ломоносовском районе Ленинградской области, в ДТП пострадали пять человек, включая 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По информации ведомства, авария произошла в 16.55 мск на 58-м километре автодороги "Нарва" в районе деревни Шундорово. Водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai, Renault и Kia.
"В результате ДТП пострадали пять человек: трое водителей и два пассажира, среди которых 13-летняя девочка. Все пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МВД, по факту аварии проводится проверка.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП
