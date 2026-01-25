В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Водитель иномарки выехал на "встречку" и столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ломоносовском районе Ленинградской области, в ДТП пострадали пять человек, включая 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По информации ведомства, авария произошла в 16.55 мск на 58-м километре автодороги "Нарва" в районе деревни Шундорово. Водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyunda i, Renaul t и Ki a.

"В результате ДТП пострадали пять человек: трое водителей и два пассажира, среди которых 13-летняя девочка. Все пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.