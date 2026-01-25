https://ria.ru/20260125/dtp-2070224416.html
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 25.01.2026
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
Водитель иномарки выехал на "встречку" и столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ломоносовском районе Ленинградской области, в ДТП пострадали пять человек,... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T23:41:00+03:00
2026-01-25T23:41:00+03:00
2026-01-25T23:41:00+03:00
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
renault s.a
hyundai creta
renault clio
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
https://ria.ru/20260124/gai-2070096386.html
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), renault s.a, hyundai creta, renault clio, kia rio
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Renault S.A, Hyundai Creta, Renault Clio, Kia Rio
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Ленинградской области иномарка столкнулась с 3 машинами, пострадали 5 человек