Мужчина, спасший женщину с ребенком в Махачкале, рассказал о произошедшем

МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Житель Махачкалы Асадулла Магомедов, участвовавший в спасении женщины и ребенка из упавшего в канал автомобиля, рассказал РИА Новости о произошедшем и отметил, что героем себя не считает – на его месте так поступил бы каждый.
Ранее прокуратура Дагестана сообщала, что в субботу в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. В администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что рассматривается вопрос награждения этих мужчин.
Магомедов рассказал, что в субботу вечером увидел автомобиль в воде, когда ехал домой. Из машины кричали, что в салоне женщина и ребенок. Вначале молодой человек хотел прыгнуть в воду, но затем заметил проходящую над каналом трубу, к которой "плыла" легковушка.
"Подумал: если до трубы машина доплывет, то можно ребенка вытащить. Залез на трубу и кричал, чтобы вытянули ребенка. Когда схватил ребенка, больше всего боялся, что его зажмет между трубой и машиной. Как-то пытался балансировать, его на весу держать и самому не упасть", - вспоминает Магомедов.
На помощь пришли еще двое мужчин, и это, по словам молодого человека, придавало уверенности: понимал, что даже если упадет, они его не бросят.
Между тем машина "плыла" дальше, в направлении другой такой же трубы, и спасатели думали аналогично вытащить и взрослых – мать ребенка и водителя. Однако автомобиль стал уходить под воду. Тогда мужчины цепочкой, держа друга за руки, залезли в канал. Они помогли женщине выбраться из машины и вытащили ее из воды, а водитель сам смог покинуть салон.
"Я думаю, на моем месте любой так поступил. Просто я оказался в нужное время, в нужном месте", - добавил Магомедов.