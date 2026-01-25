Рейтинг@Mail.ru
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев - РИА Новости, 25.01.2026
19:33 25.01.2026
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев
Британское издание The Sun обратило внимание на новость о спасении женщины с ребенком из съехавшего в канал автомобиля в Махачкале, опубликовав кадры из Сети. РИА Новости, 25.01.2026
Спасение женщины с ребенком из тонущего автомобиля
Прохожие спасли женщину с ребенком из тонущего автомобиля. Водитель машины, съехавшей в канал, смог выбраться сам, сообщили в прокуратуре региона. Видео публикуют в соцсетях.
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев

The Sun: спасение мужчинами женщины с ребенком в Дагестане восхитило британцев

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Британское издание The Sun обратило внимание на новость о спасении женщины с ребенком из съехавшего в канал автомобиля в Махачкале, опубликовав кадры из Сети.
"Это потрясающий момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал. <…> Через несколько мгновений герои спасают мать мальчика, которая тоже застряла в тонущей машине", — говорится в публикации.
Муаз Джангишиев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Дагестане второклассник спас сверстника, провалившегося в озеро
23 января, 13:44
Издание также отмечает, что эти кадры "быстро стали вирусными в социальных сетях".
В прокуратуре Дагестана ранее рассказали, что в субботу в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое распространилось в интернете, видно, как мужчины забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка.
Глава Махачкалы Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшее время проведет личную встречу с теми, "кто проявил активную жизненную позицию в этот трудный момент". Он отметил, что "такие поступки заслуживают максимальной поддержки".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед
23 января, 00:47
 
Махачкала Республика Дагестан Россия В мире Великобритания
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
