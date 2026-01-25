https://ria.ru/20260125/dagestan-2070206704.html
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев - РИА Новости, 25.01.2026
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев
Британское издание The Sun обратило внимание на новость о спасении женщины с ребенком из съехавшего в канал автомобиля в Махачкале, опубликовав кадры из Сети.
Спасение женщины с ребенком из тонущего автомобиля
Прохожие спасли женщину с ребенком из тонущего автомобиля.
Водитель машины, съехавшей в канал, смог выбраться сам, сообщили в прокуратуре региона. Видео публикуют в соцсетях.
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев
The Sun: спасение мужчинами женщины с ребенком в Дагестане восхитило британцев
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Британское издание The Sun
обратило внимание на новость о спасении женщины с ребенком из съехавшего в канал автомобиля в Махачкале, опубликовав кадры из Сети.
"Это потрясающий момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал. <…> Через несколько мгновений герои спасают мать мальчика, которая тоже застряла в тонущей машине", — говорится в публикации.
Издание также отмечает, что эти кадры "быстро стали вирусными в социальных сетях".
В прокуратуре Дагестана
ранее рассказали, что в субботу в Махачкале
автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое распространилось в интернете, видно, как мужчины забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка.
Глава Махачкалы Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшее время проведет личную встречу с теми, "кто проявил активную жизненную позицию в этот трудный момент". Он отметил, что "такие поступки заслуживают максимальной поддержки".