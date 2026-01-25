"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Британское издание Британское издание The Sun обратило внимание на новость о спасении женщины с ребенком из съехавшего в канал автомобиля в Махачкале, опубликовав кадры из Сети.

"Это потрясающий момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал. <…> Через несколько мгновений герои спасают мать мальчика, которая тоже застряла в тонущей машине", — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что эти кадры "быстро стали вирусными в социальных сетях".

В прокуратуре Дагестана ранее рассказали, что в субботу в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое распространилось в интернете, видно, как мужчины забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка.