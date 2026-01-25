В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез

https://ria.ru/20260125/chp-2070187229.html
Туберкулез выявлен у сотрудника школы в Санкт-Петербурге, в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других... РИА Новости, 25.01.2026
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Туберкулез выявлен у сотрудника школы в Санкт-Петербурге, в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других случаев туберкулеза не выявлено, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"Да, действительно, у сотрудника школы выявлен туберкулез. Он госпитализирован, проходит лечение. Параллельно проводится обследование школьников. Дезинфекция в школе проведена", - сообщили в комздраве.
Там отметили, что в школу выезжала передвижная машина для проведения флюорографии от Городского противотуберкулезного диспансера (ГПТД). Случаев туберкулеза дополнительно в школе не выявлено.
"Туберкулез – не карантинная инфекция, закрывать школу нет никакого смысла. Дезинфекция проведена, ситуация на контроле у Роспотребнадзора
. Ни от кого ничего не скрывается. Возможно, слухи рождаются у родителей из-за недостатка информации", - отметил главный фтизиатр комитета по здравоохранению, главный врач ГПТД Александр Пантелеев, слова которого приводит комздрав.
Также сообщается, что ГПТД планируют ввести систему родительских собраний в учреждениях в подобных ситуациях. В Московском и Фрунзенском районе эта система работает уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала. Врачи-фтизиатры и эпидемиологи приходят на родительские собрания и объясняют родителям, что будет сделано, чего нужно и чего не нужно бояться.