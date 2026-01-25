Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, где в России откроются отделения посольства Белоруссии
06:12 25.01.2026
В МИД рассказали, где в России откроются отделения посольства Белоруссии
В МИД рассказали, где в России откроются отделения посольства Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2026
В МИД рассказали, где в России откроются отделения посольства Белоруссии
Белоруссия откроет отделение посольства в Воронеже, есть предложение об открытии отделения в Омске, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента... РИА Новости, 25.01.2026
россия
белоруссия
воронеж
алексей полищук
снг
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
https://ria.ru/20260122/posol-2069542497.html
россия
белоруссия
воронеж
россия, белоруссия, воронеж, алексей полищук, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Россия, Белоруссия, Воронеж, Алексей Полищук, СНГ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество
В МИД рассказали, где в России откроются отделения посольства Белоруссии

РИА Новости: Белоруссия откроет отделение посольства в Воронеже

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Белоруссия откроет отделение посольства в Воронеже, есть предложение об открытии отделения в Омске, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"В настоящее время в России действуют 15 белорусских загранучреждений. Помимо посольства в Москве это шесть генконсульств (во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге), шесть отделений посольства (в Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Смоленске, а также Казани и Уфе, которые к 1 апреля будут преобразованы в генконсульства) и два почетных консула (в Екатеринбурге и Тюмени). Кроме того, анонсировано открытие отделения посольства в Воронеже и есть предложение об открытии отделения в Омске", - сказал он.
Собеседник агентства добавил, что Россия скоро будет иметь дипломатическое присутствие во всех шести регионах Белоруссии. "Сейчас работают посольство в Минске, генконсульства в Бресте и Гродно, почетный консул в Витебске и Гомеле. По линии Россотрудничества действуют центры науки и культуры в Минске, Бресте и Гродно", - пояснил Полищук.
РоссияБелоруссияВоронежАлексей ПолищукСНГФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Общество
 
 
