Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:32 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/basketbol-2070195507.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T17:32:00+03:00
2026-01-25T17:32:00+03:00
баскетбол
спорт
краснодар
би джей джонсон
никита михайловский
самара
парма
уралмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952676536_0:360:1440:1170_1920x0_80_0_0_2b4cb370a63a49cb0cedb5a10b64100d.jpg
краснодар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952676536_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_670bb8245a44092c42b82fcf5812d034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, краснодар, би джей джонсон, никита михайловский, самара, парма, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Краснодар, Би Джей Джонсон, Никита Михайловский, Самара, Парма, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

"Локомотив-Кубань" победил "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Социальные сети ДжонсонаБи Джей Джонсон
Би Джей Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Социальные сети Джонсона
Би Джей Джонсон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 96:79 (26:26, 19:19, 25:19, 26:15) в пользу хозяев. Победителям 17 очков принес Би Джей Джонсон. За "Самару" 21 балл набрал Никита Михайловский.
"Локомотив-Кубань" одержал 16-ю победу при восьми поражениях и занимает третье место. "Самара" с одной победой и 22 поражениями замыкает турнирную таблицу.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралмашем" 29 января, а "Самара" в тот же день примет пермскую "Парму".
В другом матче столичный клуб МБА-МАИ на выезде обыграл "Парму" со счетом 79:73 (19:21, 19:13, 18:24, 12:10, 11:5).
Единая Лига ВТБ
25 января 2026 • начало в 15:30
Завершен
Локомотив-Кубань
96 : 79
Самара
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортКраснодарБи Джей ДжонсонНикита МихайловскийСамараПармаУралмашЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала