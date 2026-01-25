Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в гонке на этапе КМ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянка Ирина Рачинская заняла 16-е место в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит в Андорре.

Результат Рачинской составил 36 минут 54 секунды. Она на 5 минут 9,6 секунды отстала от победительницы - француженки Аксель Гашет-Молларе (31.44,4). Второе место заняла ее соотечественница Эмили Харроп (+55,5), третье - австрийка Сара Дрейер (+1.13,1).

Россиянка Ирина Умницына заняла 20-е место (+6.46,8), Дарья Зинченко - 24-е (+7.04,8).

У мужчин в вертикальной гонке лучший результат среди россиян показал Андрей Федоров, финишировавший со временем 31.54,8 на 38-й позиции. За ним расположились Александр Антонов (33.35,0, 44-е место) и Павел Якимов (35.11,6, 46-е место).

Никита Филиппов не принял участие в гонке. Он является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.