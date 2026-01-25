Рейтинг@Mail.ru
Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в гонке на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/alpinizm-2070177057.html
Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в гонке на этапе КМ
Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в гонке на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в гонке на этапе КМ
Россиянка Ирина Рачинская заняла 16-е место в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит в Андорре. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T14:38:00+03:00
2026-01-25T14:38:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928795711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c1a81e8ff02da9afe1b80ac442dafd7.jpg
https://ria.ru/20260125/nepryaev-2070175613.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928795711_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_77a26c5cfdfbb56cf6a089cc738502f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК)
Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в гонке на этапе КМ

Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в вертикальной гонке на Кубке мира

© РИА Новости / Андрей ВаренковСоревнования по ски-альпинизму
Соревнования по ски-альпинизму - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянка Ирина Рачинская заняла 16-е место в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит в Андорре.
Результат Рачинской составил 36 минут 54 секунды. Она на 5 минут 9,6 секунды отстала от победительницы - француженки Аксель Гашет-Молларе (31.44,4). Второе место заняла ее соотечественница Эмили Харроп (+55,5), третье - австрийка Сара Дрейер (+1.13,1).
Россиянка Ирина Умницына заняла 20-е место (+6.46,8), Дарья Зинченко - 24-е (+7.04,8).
У мужчин в вертикальной гонке лучший результат среди россиян показал Андрей Федоров, финишировавший со временем 31.54,8 на 38-й позиции. За ним расположились Александр Антонов (33.35,0, 44-е место) и Павел Якимов (35.11,6, 46-е место).
Никита Филиппов не принял участие в гонке. Он является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Этап в Андорре завершится 26 января спринтерской гонкой.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира
Вчера, 14:24
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала