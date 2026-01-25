https://ria.ru/20260125/aeroport-2070124190.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.01.2026
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
волгоград
