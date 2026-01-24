Рейтинг@Mail.ru
На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 24.01.2026 (обновлено: 12:27 24.01.2026)
На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник
На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник
На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник

Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Присутствие прессы на трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби не предусмотрено, информации о возможной пресс-конференции пока нет, сообщил РИА Новости источник.
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано продолжение переговоров.
«
"Встреча в субботу не предполагает присутствия прессы. На данный момент нет ясности, будет ли пресс-конференция по итогам", - сообщил источник.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
