На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник
На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2026
На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник
Присутствие прессы на трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби не предусмотрено, информации о возможной пресс-конференции пока нет, сообщил РИА Новости
На встрече по Украине в Абу-Даби прессы не будет, сообщил источник
Представителей прессы не будет на трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби