Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 24.01.2026 (обновлено: 16:38 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/volgograd-2070080574.html
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине - РИА Новости, 24.01.2026
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине
Пожар в двухэтажном здании в Волгограде, где горела торговая продукция, ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:37:00+03:00
2026-01-24T16:38:00+03:00
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070071621_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_7eb262a518d8ccddfcb2e6bbe2aaadca.jpg
https://ria.ru/20260123/loshadi-2069880940.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070071621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_28b0e8a7b5ba2337938d1681a5a7a485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине

В Волгограде ликвидировали пожар в двухэтажном магазине

© Фото : соцсетиПожар в двухэтажном здании в Дзержинском районе Волгограда
Пожар в двухэтажном здании в Дзержинском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : соцсети
Пожар в двухэтажном здании в Дзержинском районе Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 24 янв - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании в Волгограде, где горела торговая продукция, ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным ведомства, в субботу днём загорелось двухэтажное здание в Дзержинском районе Волгограда, на втором этаже горела торговая продукция на площади 100 квадратных метров.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев, распространения огня на смежные помещения не допущено. Пожар на ста квадратах ликвидировали от МЧС России 24 человека и шесть единиц техники", - говорится в сообщении МЧС.
Ликвидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
23 января, 14:33
 
ПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала