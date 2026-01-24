https://ria.ru/20260124/volgograd-2070080574.html
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине - РИА Новости, 24.01.2026
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине
Пожар в двухэтажном здании в Волгограде, где горела торговая продукция, ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:37:00+03:00
2026-01-24T16:37:00+03:00
2026-01-24T16:38:00+03:00
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070071621_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_7eb262a518d8ccddfcb2e6bbe2aaadca.jpg
https://ria.ru/20260123/loshadi-2069880940.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070071621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_28b0e8a7b5ba2337938d1681a5a7a485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде ликвидировали пожар в магазине
В Волгограде ликвидировали пожар в двухэтажном магазине