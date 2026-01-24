Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде тушат пожар в магазине
15:11 24.01.2026 (обновлено: 15:17 24.01.2026)
В Волгограде тушат пожар в магазине
Пожар в двухэтажном здании, где горит торговая продукция, локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по...
В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар в магазине

Пожар в двухэтажном здании в Дзержинском районе Волгограда
ВОЛГОГРАД, 24 янв - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании, где горит торговая продукция, локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным ведомства, в субботу днём загорелось двухэтажное здание в Дзержинском районе Волгограда.
«
"На втором этаже горит торговая продукция на площади 100 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения производят тушение... В 14.36 локализация на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что пострадавших нет, спасатели эвакуировали 35 человек.
