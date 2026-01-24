Вэнс посетит Армению и Азербайджан в феврале

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан, заявил президент США Дональд Трамп.
"В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и продвигать курс Трампа на международный мир и процветание", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер заявил, что США укрепят стратегическое партнерство с Азербайджаном, а также упомянул соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома с Арменией, сделки для американских производителей полупроводников и продажу Азербайджану оборонной продукции, сделанной с США, такой как бронежилеты, лодки и многое другое.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.