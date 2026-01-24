https://ria.ru/20260124/uljanov-2070072427.html
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Украины и... РИА Новости, 24.01.2026
Ульянов и Гросси обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана