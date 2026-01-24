Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 24.01.2026
15:18 24.01.2026
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Украины и... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:18:00+03:00
2026-01-24T15:18:00+03:00
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ

Ульянов и Гросси обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана

ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана.
«

"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд актуальных и спорных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая Украину, Иран, предстоящую Парижскую конференцию по ядерной энергетике", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее на этой неделе Гросси заявил о том, что переговоры с Ираном о доступе инспекторов агентства на объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем в прошлом году, продолжаются.
