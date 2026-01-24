Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения света

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Жители Кривого Рога устроили демонстрацию против отключения электроэнергии, сообщила "Страна.ua".
"Новые перекрытия дорог в Кривом Роге из-за отключения света", — говорится в публикации.
По информации издания, акция продолжается больше трех часов. О демонстрациях против отключений света в Кривом Роге СМИ сообщали еще 21 января.
В октябре прошлого года на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
В частности, без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. По информации энергетической компании ДТЭК, жители столицы получают свет в течение трех часов и около десяти проводят без него.
