Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения света
19:59 24.01.2026 (обновлено: 21:05 24.01.2026)
Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения света
Жители Кривого Рога устроили демонстрацию против отключения электроэнергии, сообщила "Страна.ua". РИА Новости, 24.01.2026
в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область
В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область
© Фото : соцсетиЖители города блокируют дорогу в Кривом Роге, Украина
Жители города блокируют дорогу в Кривом Роге, Украина
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Жители Кривого Рога устроили демонстрацию против отключения электроэнергии, сообщила "Страна.ua".
"Новые перекрытия дорог в Кривом Роге из-за отключения света", — говорится в публикации.

По информации издания, акция продолжается больше трех часов. О демонстрациях против отключений света в Кривом Роге СМИ сообщали еще 21 января.
В октябре прошлого года на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
В частности, без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. По информации энергетической компании ДТЭК, жители столицы получают свет в течение трех часов и около десяти проводят без него.
