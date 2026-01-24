В двух областях Украины ввели экстренные графики отключения электричества

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экстренные графики отключения электричества введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в субботу украинская энергетическая компания ДТЭК.
Ранее компания сообщала об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области.
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
"Одесская область: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Чуть позже компания сообщила о введении экстренных графиков и в Днепропетровской области.
В "Черновцыоблэнерго" также сообщили о введении экстренных графиков отключения электроэнергии в области.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
В Киеве массово закрываются супермаркеты
12 января, 19:17