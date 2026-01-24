Рейтинг@Mail.ru
В двух областях Украины ввели экстренные графики отключения электричества
15:11 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070071644.html
В двух областях Украины ввели экстренные графики отключения электричества
В двух областях Украины ввели экстренные графики отключения электричества - РИА Новости, 24.01.2026
В двух областях Украины ввели экстренные графики отключения электричества
Экстренные графики отключения электричества введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в субботу украинская энергетическая компания...
2026-01-24T15:11:00+03:00
2026-01-24T15:11:00+03:00
В двух областях Украины ввели экстренные графики отключения электричества

В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения электричества

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экстренные графики отключения электричества введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в субботу украинская энергетическая компания ДТЭК.
Ранее компания сообщала об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
"Одесская область: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Чуть позже компания сообщила о введении экстренных графиков и в Днепропетровской области.
В "Черновцыоблэнерго" также сообщили о введении экстренных графиков отключения электроэнергии в области.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Киеве массово закрываются супермаркеты
12 января, 19:17
 
