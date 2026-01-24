Рейтинг@Mail.ru
Признаков компромисса на переговорах в ОАЭ не наблюдалось, пишут СМИ
13:58 24.01.2026
Признаков компромисса на переговорах в ОАЭ не наблюдалось, пишут СМИ
в мире, абу-даби, россия, украина, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб)
В мире, Абу-Даби, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб)
Признаков компромисса на переговорах в ОАЭ не наблюдалось, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Признаков компромисса на переговорах по Украине в Абу-Даби в пятницу не наблюдалось, утверждает агентство Рейтер.
"Украинские и российские переговорщики встретились в пятницу в Абу-Даби, чтобы обсудить важный вопрос территорий, однако признаков компромисса не наблюдается", - утверждается в публикации.
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ раскрыли подробности формата переговоров в Абу-Даби
23 января, 21:30
 
В миреАбу-ДабиРоссияУкраинаЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
