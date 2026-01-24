https://ria.ru/20260124/ukraina-2070064307.html
Признаков компромисса на переговорах в ОАЭ не наблюдалось, пишут СМИ
Признаков компромисса на переговорах по Украине в Абу-Даби в пятницу не наблюдалось, утверждает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.01.2026
